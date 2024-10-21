Не впоралася з ПТСР: в Ізраїлі дівчина, яка пережила напад ХАМАС на фестиваль, наклала на себе руки

В Ізраїлі наклала на себе руки дівчина, яка вижила під час нападу ХАМАС на фестиваль

В Ізраїлі наклала на себе руки дівчина, яка пережила напад палестинських бойовиків ХАМАС на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року. Вона не змогла впоратися із посттравматичним стресом.

Родина звинувачує у цьому владу країни, повідомляє The Times of Israel.

Ширель Ґолан скоїла самогубство у свій 22-й день народження у власній квартирі.

Її родичі повідомили, що дівчина страждала від посттравматичних симптомів після втечі від терористів. Вона була відстороненою і замкнутою. Через психологічний стан Ширель двічі госпіталізували.

"Я попросив її потурбуватися про себе. Вона сказала, що не отримує жодної допомоги від держави – тільки від громадської організації Tribe of Nova", – сказав брат Ширель Еяль.

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Також він розповів, що дівчина не залишила навіть передсмертної записки.

"Нас п'ятеро братів і сестер, вона була наймолодшою. Уряд повинен прокинутися. Якщо цього не станеться, таких випадків буде більше.

Якби держава забезпечила належний догляд, цього б не сталося. Я втратив сестру, але хочу підняти шум, щоб інші не втрачали своїх близьких", – наголосив Еяль.

Ізраїльське видання Ynet News опублікувало заперечення Міністерства соціального захисту та соціального забезпечення щодо претензій сім'ї.

Попрощатися з Ширель Ґолан прийшли сотні людей. Вони створили табличку з написом: "Ширель вбили 7 жовтня, але вона залишилася живою до цього дня".

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року в ізраїльській пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази проходив фестиваль електронної музики Supernova. Він зібрав близько 3 тисяч відвідувачів зі всього світу.

Це збіглося у часі з нападом ХАМАС на Ізраїль. На місці фестивалю бойовики масово розстріляли людей, а частину викрали й вивезли на територію Гази.

Серед сотень вбитих тоді опинилася 30-річна Шані Лук, яка має подвійне громадянство – Німеччини та Ізраїлю.

Відео з нею поширилося мережею. На ньому було видно, як озброєні чоловіки везуть у пікапі тіло оголеної жінки, у якої помітно зламану ногу та кров на голові. На фоні чути крики: "Аллаху Акбар!", що у перекладі означає "Аллах – найвеличніший".

Тіло Шані Лук повернули рідним лише у травні 2024 року.