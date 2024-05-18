Ізраїль повернув тіла 23-річної Шані Лук та ще двох загиблих заручників: їх викрали під час музичного фестивалю

Ізраїльські військові повернули тіла трьох загиблих заручників, які викрали бойовики ХАМАСу в жовтні 2023 року. Тоді вони приїхали на фестиваль електронної музики Supernova, який відбувався біля кордону із Сектором Гази.

Йдеться про 23-річну Шані Лук, 28-річну Аміт Бускілу та 56-річного Іцхака Гелерентера. Їх вбили при спробі втекти від бойовиків, повідомляють CNN та The Guardian.

Що відомо про загиблих?

Шані Лук мала подвійне громадянство (німецьке та ізраїльське). Відомо, що її викрали 7 жовтня. Через певний час її впізнали на кадрах, де непритомна оголена Шані лежить на кузові бойовиків. Це фото облетіло весь світ та навіть отримало престижну відзнаку.

Рідні Лук сподівалися, що дівчина таки вижила, однак згодом Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що вона загинула.

Її тіло вдалося ідентифікувати завдяки знайденому фрагменту кістки черепа. Відомо, що бойовики відрубали заручниці голову.

"Ми хочемо пам’ятати Шані як прекрасну та миролюбну людину, яка любила музику, танці та життя. Вона принесла нам і багатьом людям світло і віру в добро. Такою ми вирішили запам’ятати Шані", – сказали представники родини загиблої.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.



Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.



We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024

Аміт Бускіла працювала модною стилісткою. У жовтні приїхала на фестиваль Supernova. Її викрали, коли вона намагалася сховатися між автівками. Коли дівчину схопили, вона розмовляла телефоном із своїм дядьком. Він чув, як вона благала бойовиків не вбивати. Аміт встигла сказати родичеві, що любить його перш ніж постріли перервали їхній дзвінок.

56-річний Іцхак Гелерентер прийшов на вечірку всього за кілька годин до початку атаки. Чоловік прийшов разом з двома друзями, яких також вбили. Через кілька днів сім'я отримала повідомлення від ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїлю – ред.) про те, що його телефон перебуває в Газі. Це підштовхнуло до розуміння того, що чоловік перебуває в полоні.

Тіла загиблих знайшли у ніч проти 17 травня, однак де саме – невідомо.

Музичний фестиваль Supernova: що тоді трапилося?

Музична подія відбувалася 7 жовтня 2023 року в ізраїльській пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази і зібрала три тисячі глядачів з різних куточків світу.

Вранці на територію фестивалю в’їхала машина із бойовиками, які вимкнули електрику і почали масово розстрілювати відвідучів. Частину з них взяли в заручники та вивезли до Сектора Гази.

Наразі відомо про 1200 загиблих та 240 викрадених людей. Трохи більше сотні серед них вдалося звільнити в листопаді.

За даними ізраїльської влади, у полоні досі перебувають близько 130 заручників, 40 з них вважають мертвими.