В Одесі місцеві напали на активістів, які демонтували радянську меморіальну дошку

В Одесі відбувся конфлікт через демонтаж меморіальних дошок на честь російських та радянських культурних і політичних діячів.

Місцеві жителі нібито накинулися на активістів проєкту "Деколонізація. Україна", які виконували ці роботи.

Про це повідомили на сторінках проєкту "Деколонізація. Україна" та громадської організації "Робимо вам нерви".

На своїй сторінці "Деколонізація. Україна" інформували про демонтаж меморіальних дощок та адресних таблиць, присвячених російським і радянським діячам, зокрема Олександру Пушкіну, Петру Шмідту, Дмитру Медведєву та Миколі Гефту.

Як розповідають активісти, інцидент трапився 17-18 травня у сквері Героїв-прикордонників, куди небайдужі прибули для демонтажу меморіальної таблички із забороненою символікою.

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"Однак практично одразу група молодих і не дуже людей, як можна припустити місцевих жителів, у якомусь спʼянінні накинулися на них з кулаками, рамами від вікон та іншими предметами.

Під час конфлікту за "славной русской традицией" в одного з потерпілих вкрали телефон, в інших – лом і драбину. Один з хлопців наразі перебуває у лікарні з пошкодженою головою. Під час нападу в натовпі хтось розпилив газовий балончик, внаслідок чого його було припинено", – йдеться у дописі.

У коментарі "Суспільному" голова "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков розповів, що місцеві підійшли до активістів, висловлювали своє обурення та були невдоволені фактом демонтажу.

"Місцеві зорієнтувалися та вкинули історію про те, що нібито активісти почали задувати всіх газом і лише після того натовп почав їх бити, що з їхніх слів було "по справедливості", при прибутті на місце поліція одразу зосередилась саме на цій версії і потерпілих, а не на нападниках", – зазначили у "Деколонізація. Україна".

На інцидент відреагували й у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Там зазначили, що наразі з’ясовують усі обставини.

Правоохоронці встановили, що протягом двох днів між представниками однієї з громадських організацій, які намагалися демонтувати меморіальну дошку, та місцевими жителями відбувся конфлікт.

"Першого дня один громадянин завадив активістам зірвати табличку, у результаті чого вони застосували до нього газовий балончик. Заяв та повідомлень за даним фактом до поліції не надходило.

Вже наступного вечора на спецлінію "102" надійшло повідомлення щодо конфлікту групи осіб за цією ж адресою, що завершився бійкою, демонтажем пам’ятної дошки та зникненням мобільного телефону одного з учасників інциденту", – розповіли у поліції.

За заявами двох представників громадської організації поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 125 (легкі тілесні ушкодження) та частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Інші учасники конфлікту із заявами до поліції не зверталися.

Окрім того, правоохоронці склали протокол щодо жінки, яка пошкодила табличку, за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (стаття 152 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення).