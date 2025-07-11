Росіяни обстріляли стайню в Одесі: є загиблі й поранені коні

Під час російської ранкової атаки 11 липня в Одесі постраждала будівля конюшні.

Кілька коней отримали поранення, а кобила на імʼя Каміла загинула, пишуть "Думская" та "Суспільне".

Очевидці зазначають, що для порятунку тварин довелося зламати ворота та частину огорожі на вході.

Деякі коні отримали поранення від уламків. За словами свідків, вцілілі тварини перебувають у стресовому стані.

Також рятувальники визволили з-під завалів собаку Оскара, на якого впала стіна.

РЕКЛАМА:

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 9:19. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників і їхній рух у напрямку Одеси. У місті пролунало щонайменше п’ять вибухів.

Унаслідок атаки було пошкоджено адміністративні будинки.

Наразі відомо про 8 людей, постраждалих внаслідок обстрілу.