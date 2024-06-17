В Одесі жінку вигнали з тренінгу після прохання перейти на українську: мовний омбудсмен відреагував

В Одесі блогерку Юлію Карабаджак вигнали з бізнес-тренінгу після того, як вона попросила спікера перейти на українську.

Юлія разом з подругою Наталією відвідали бізнес-тренінг "Вечір нетворкінгу" в Одесі 15 червня, розповіла блогерка на своїй Instagram-сторінці.

На прохання Юлії перейти на державну мову російськомовний спікер відповів, що йому "так зручніше". Потім організатор тренінгу Віталій Ступаєнко вивів блогерку із зали, бо вона нібито зривала захід.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вже відреагував на інцидент.

"Одеський мовний скандал – це класична історія про граблі, на які наступили організатори. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще є у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників", – написав Кремінь.

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Омбудсмен наголосив, що цькування за мову і вигнання з публічної події – це "предмет уваги правоохоронних органів".

"Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти і належним чином відреагувати", – додав омбудсмен.

Ситуацію також прокоментувала представниця Уповноваженого з питань захисту державної мови та депутатка Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.

"Скандал навколо учорашньої ситуації гучно розповзається мережею. Дуже різонув чийсь коментар із формулюванням "українськомовна спільнота Одеси". Друзі, ми не спільнота й не меншина. Закон зобов’язує кожного громадянина України володіти державною мовою. Інші мови відповідно до законодавства ми знати не зобов’язані.

А надавати послуги чи інформацію іншою мовою, знати яку ми не зобов’язані, є порушенням нашого права на отримання послуг та інформації державною мовою", – написала представниця мовного омбудсмена.

Після суспільного обурення у мережі також зʼявилося відео з вибаченнями від організатора тренінгу Віталія Ступаєнка. Відео опублікував блогер та активіст Демʼян Ганул.

"Вчора сталася конфліктна ситуація, яка стосувалася мовного питання. Спікер розмовляв російською мовою, одній учасниці це було некомфортно і вона попросила перейти на українську мову. Я хочу вибачитися за те, що ми недопрацювали. Я, як організатор, повинен відповідати за такі питання, я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед усіма людьми, яких це зачепило, перед Юлею, з якою у нас сталося непорозуміння.

Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує…Тому я ще раз вибачаюся та гарантую, що якщо я буду проводити івенти, то тільки українською мовою", – сказав Віталій Ступаєнко.

Також чоловік запевнив, що його ніхто не змушував записувати відео з вибаченням і він сам вирішив зустрітися з Демʼяном Ганулом та прояснити ситуацію.

"Ми дуже адекватно поспілкувалися. Мені пояснили, де я був як організатор неправий, я пояснив свою думку, розказав хлопцям, що ми кричали "Слава Україні! Героям Слава!", зробили ведучого українськомовного, рекламу і презентації українською. Я розповів, чим я займаюся. Ми поспілкувалися і зробили висновки.

Я зараз це записую не тому, що я боюся чи мені хтось погрожує. Я хочу, щоб люди розуміли, що наша компанія проводить івенти для українських підприємців, ми платимо податки в Україні, щоб ви не думали, що ми якісь (проросійські – ред.) пропагандисти", – додав Віталій в Instagram-розповідях.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен оштрафував таксиста, який скандалив з пасажирками через вимогу спілкуватися українською.