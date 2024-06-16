Вивели із зали: в Одесі дівчині відмовили у проведенні публічного заходу українською

Оновлено 16.06.24 о 18:27

Під час публічного заходу для підприємців в Одесі, що відбувся 15 червня, одна з учасниць попросила спікерів розмовляти українською. Організатори відмовились і в результаті вивели дівчину із приміщення.

Про інцидент під час заходу "Вечір нетворкінгу 3.0" розповіла місцева блогерка Юлія Карабаджак.

У коментарі "УП. Життя" Юлія розповіла, що в лютому 2024 року до неї звернулися організатори "Вечора нетворкінгу" із пропозицією про співпрацю.

Тоді дівчина поцікавилася, якою мовою планують проведення заходу. У відповідь почула: "Тією мовою, якою буде зручно".

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Після цього Юлія опублікувала на своїй сторінці в соцмережі листування застереженням щодо відвідування заходу.

Відповідь організатора заходу Віталія Ступаєнка не змусила чекати – тоді ж чоловік у повідомленнях розповів Юлії про наміри покращувати подію, подякував за звернення і пообіцяв надалі використовувати українську.

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Пізніше Юлія отримала чергову пропозицію реклами в обмін на запрошення на подію від організаторів "Вечора нетворкінгу". Блогерка згадує, вся комунікація відбувалася державною, а організатори не повідомляли про те, що мовою події може бути не українська.

Зрештою Юлія погодилася і відвідала захід.

На початку події Віталій привітав присутніх на публічному заході російською мовою, згодом недержавною слово надали партнерам події.

"Після чого я до нього особисто підійшла і запитала: "Ваші спікери будуть виступати українською?", – згадує події того дня Юлія.

Віталій відповів, що "думає, що так", адже презентації спікерів були створені українською.

Згодом почалася російськомовна промова першого спікера. Після слів Олега Філішина про те, що "не заявляти про себе – найбільша помилка", Юлія вирішила звернутися до чоловіка і запитала, чому він не розмовляє державною.

"Я почала згадувати статтю 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мене почали перебивати, у тому числі аудиторія", – згадує дівчина.

На прохання Юлії перейти на державну мову спікер Олег Філішин говорить, що йому "так удобнее" (так зручніше – ред.).

"Не мешайте, пожалуйста.

Наймите себе переводчика (Не заважайте, будь ласка. Найміть собі перекладача – ред.)", – чути голоси присутніх у залі на відео.

Після відмови Олега задовольнити прохання Юлії, зал вибухнув оплесками на підтримку спікера.

Юлія розповіла, що після цього до неї з подругою підійшов організатор і попросив їх вийти із приміщення. За межами зали блогерка ще від 10 до 15 хвилин розмовляла з Віталієм.

"Я згадала його обіцянку проводити заходи українською, на що він сказав, що не може контролювати спікерів", – зауважила вона.

Зрештою, за словами блогерки, чоловік почав звинувачувати її в тому, що Юлія нібито зриває захід і дорікав їй "безкоштовною" можливістю.

Після публікації відео на сторінці Юлії організатори не намагалися зв’язатися з нею. Дівчина також не зверталася до правоохоронців чи мовного омбудсмена через складний емоційний стан після інциденту. За словами блогерки, активісти вже зробили це за неї.

16 червня на сторінці події почали з’являтися сторіс-репости з подяками учасників події, але своєю позицією щодо інциденту організатори "Вечора нетворкінгу" не поділилися. Без відповіді також залишилися повідомлення редакції "Української правди. Життя".

Скриншот/vitaliy_sergeevich95/Instagram

Водночас Віталій Ступаєнко на своїй сторінці повідомив про намір дати пояснення згодом. Заяву він поширив двома мовами – російською та українською.

"Ребята камон, девочка пришла хайпануть (Друзі, камон, дівчинка просто прийшла хайпонути – ред.)", – написав організатор заходу в наступній сторіс, яка згодом зникла з його профілю.

Як відреагував організатор заходів?

Увечері 16 червня Віталій Ступаєнко опублікував у сторіс відео, на якому приносить свої вибачення перед Юлією і всіма українцями, кого обурив інцидент.

"Я хочу вибачитися за те, що ми недопрацювали. Я, як організатор, повинен відповідати за це. Гарантую, що якщо ми будемо проводити якісь івенти в майбутньому, то вони будуть українською", – сказав Віталій.

Чоловік додав, що повну оцінку ситуації надасть згодом.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про реакцію Віталія Ступаєнка.

Раніше головна редакторка "УП. Життя" Катерина Дорош (Хорощак) розповіла про відмову надавати послуги державною в одному із спортзалів столиці.