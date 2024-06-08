На узбережжя США викинуло двометрову круглу рибу: чим вона унікальна

На пляж Ґіргарт у штаті Аризона викинуло велику рибу-сонце. Її довжина сягає 2,2 метра, повідомляє приватний океанаріум Seaside та AP.

Тіло риби побачили на узбережжі ще 3 червня. Через резонанс у соцмережах люди прийшли на пляж, щоб подивитися на велетенську рибу навіть у шторм.

Птахам-падальникам важко проколоти її жорстку шкіру, тому ймовірно, вона пролежить на пляжі ще кілька тижнів, а може й місяців.

Про велетенську рибу дізналась й дослідниця з Нової Зеландії Маріанн Найгаард. У 2017 році вона виявила та описала цей новий вид риби-сонця.

Сонячна риба у масштабі авто Seaside Aquarium

Науковиця по фото припустила, що тварина на узбережжі Аризони – не звичайна морська сонячна риба (Mola mola), а сонячна риба-шахрай (Mola tecta). Цей вид ховається на видноті.

Спочатку вважалося, що вони живуть лише в помірних водах південної півкулі, але цю теорію відкинули, бо риб знаходили на узбережжі Каліфорнії та Аляски.

Сонячна риба-шахрай на пляжі Seaside Aquarium

У приватному океанаріумі зробили додаткові заміри риби та взяли зразки тканин, тож науковця підтвердила, що це риба-шахрай. Ймовірно, найбіліший у світі.

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