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Виринають з води та крутяться над океаном: полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді

Вікторія Андрєєва — 27 квітня, 14:17
Виринають з води та крутяться над океаном: полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді
З води виринає молодий представник горбанів. Фото ілюстративне
Getty Images

Кити нерідко виринають з води, але побачити це дійство людині видається не так часто.

Полярники з Національного антарктичного наукового центру записали це видовище.

Як пояснили науковці, на відео з води виринає молодий представник горбанів – його вважають одним з найбільш стрибучих представників підряду вусатих китів.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), стрибки китів над водою є однією з двадцяти дій, притаманних цим тваринам.

Кити вистуибують з води

"Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з'являється більше половини тіла тварини) або частково.

Також під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік", – пояснюють вчені зі станції "Академік Вернадський".

Науковці припускають, що така поведінка має кілька пояснень.

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Перш за все кити прагнуть позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду.

Друга версія: стрибки – це спосіб комунікації. Оскільки звук стрибка чутно досить далеко, то його можуть використовувати як сигнал.

Нагадаємо, раніше полярники з "Вернадського" пояснювали, як відрізняються пінгвіни в Антарктиді.

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