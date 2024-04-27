Виринають з води та крутяться над океаном: полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді

Кити нерідко виринають з води, але побачити це дійство людині видається не так часто.

Полярники з Національного антарктичного наукового центру записали це видовище.

Як пояснили науковці, на відео з води виринає молодий представник горбанів – його вважають одним з найбільш стрибучих представників підряду вусатих китів.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), стрибки китів над водою є однією з двадцяти дій, притаманних цим тваринам.

Кити вистуибують з води

"Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з'являється більше половини тіла тварини) або частково.

Також під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік", – пояснюють вчені зі станції "Академік Вернадський".

Науковці припускають, що така поведінка має кілька пояснень.

Перш за все кити прагнуть позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду.

Друга версія: стрибки – це спосіб комунікації. Оскільки звук стрибка чутно досить далеко, то його можуть використовувати як сигнал.

Нагадаємо, раніше полярники з "Вернадського" пояснювали, як відрізняються пінгвіни в Антарктиді.