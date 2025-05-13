В Україні автоматизували зберігання біоматеріалу військових: як воно працюватиме

Система розпочала роботу у квітні 2025 року

В Україні автоматизували облік і зберігання біологічного матеріалу військових, який за потреби можуть використати для ідентифікації загиблих та розслідування обставин їхньої смерті.

Нова система розпочала роботу з квітня 2025 року, повідомили в Міністерстві оборони України.

Там розповіли, що зміни включать автоматизацію обліку:

тест-систем для відбору біологічного матеріалу;

відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців.

Як працюватиме нова система?

Букальний епітелій зі слизової оболонки захисників будуть забирати у військовій частині. Звідти біологічний матеріал передаватимуть на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ), де впровадили систему автоматизації процесів обліку та контролю термінів зберігання.

Якщо виникне потреба використати матеріал для пошуку зниклих безвісти або ідентифікувати загиблого, у ЦОГІ відібрані зразки нададуть уповноваженій для цього людині.

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"Такі зміни мають значно полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих і зниклих безвісти українських військових", – вважають у МОУ.

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У відомстві очікують, що до кінця року до системи внесуть 225 тисяч біологічних зразків військовослужбовців.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок, та як підтверджують статус полоненого або загиблого.