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Скількох українців вважають зниклими безвісти через війну? Дані від Уповноваженого

Анна Коваленко — 1 травня, 19:59
Скількох українців вважають зниклими безвісти через війну? Дані від Уповноваженого
Уповноважений розповів, скільки дітей вважають зниклими безвісти
Фото: Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тисяч військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні.

До цього числа також належать 2470 дітей, місцеперебування яких невідоме.

Про це повідомив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю "Укрінформу".

"Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, формується з тієї інформації, яка спочатку надходить до нас із поліції. Обов’язковою умовою є те, що особа має бути оголошеною в розшук – тобто, обов’язково має бути подана відповідна заява до Національної поліції [...]

Значна кількість зниклих безвісти – це все ж таки військові, і кожна частина системи Сил безпеки і оборони сама вирішує, як і у якій кількості це озвучувати", – пояснив Уповноважений.

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За його словами, щодо понад 12 тисяч людей розшук уже припинили. Йдеться, зокрема, про українців, яких знайшли, звільнили чи повернули з полону під час обмінів, або тіла яких ідентифікували.

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Артур Добросердов додав, що в Реєстрі також є окремий розділ, у якому збирають інформацію про тіла людей, особи яких не встановили.

"Ці цифри постійно змінюються – наприклад, надходять тіла з лінії фронту, відбуваються репатріації тощо", – сказав він.

Нагадаємо, за даними Уповноваженого станом на початок лютого 2025 року безвісти зниклими вважали майже 63 тисячі людей. Від початку 2024 року такий статус отримали майже 30 тисяч українців.

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