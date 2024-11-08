Винницький: В Україні має залишитися приблизно 100 університетів, зараз їх на 20 більше

Міністерство освіти і науки планує залишити в Україні приблизно 100 закладів вищої освіти. До початку укрупнення вишів їх було близько 130.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у подкасті "Дофамін для освіти" медіа "Нова українська школа".

За його словами, зараз в Україні працює 121 заклад вищої освіти, але в майбутньому їх залишиться близько 100.

Варто зауважити, що ця кількість передбачає лише ті виші, які підпорядковуються МОН. Тобто не йдеться про військові академії, університети, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я і Міністерству культури та стратегічних комунікацій.

"Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати", – зазначив заступник міністра.

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Він зазначає, що середня кількість студентів в університетах Європі складає близько 10 тисяч. Тоді як в Україні – 5,7 тисячі.

Винницький каже, що в нашій країні ніколи не буде 20-30 вишів через певний важливий феномен – містоутворювальні університети. Йдеться про заклади вищої освіти в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві, Дрогобичі.

"Це маленькі університети, які ніколи не будуть якимись великими світилами й ніколи не будуть у світових рейтингах, але вони надзвичайно важливі для цих громад.

І насправді, як показала Острозька академія, вони можуть бути дуже якісними центрами, що дадуть фору університетам, які розташовані у великому обласному центрі", – пояснив посадовець.

За словами Михайла Винницького, є міста, де покращення мережі вишів вже вдалося зробити, а в деяких укрупнення ще навіть не починали.

"У Львові вже зроблено, в Одесі ще треба почати, в Дніпрі багато вже зроблено, у Києві – дещо зроблено.

Харків – болісна тема, тому що модернізувати мережу, коли студенти й викладачі постійно під обстрілами, очевидно, не на часі", – зауважив Михайло Винницький.

Він наголошує, що зменшення кількості вишів не є самоціллю.

"Це не про економію коштів. Це про створення спроможних спільнот, які мають певну вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру…" – додає посадовець.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький окреслив критерії укрупнення закладів вищої освіти. На його думку, в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей, слід утримувати не більш як два виші.