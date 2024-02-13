На 350 тисяч населення – максимум два виші: у МОН озвучили критерії укрупнення навчальних закладів

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький окреслив критерії укрупнення закладів вищої освіти. На його думку, в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей, слід утримувати не більш як два виші.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України.

"Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками наявна мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною.

Найприйнятнішим сценарієм є об’єднання ЗВО, і, найлогічніше, щоб самі керівники закладів у регіонах (разом з місцевими адміністраціями) запропонували свої рішення", – зауважив він.

Заступник міністра освіти назвав критерії, за якими має відбуватися укрупнення вишів. Фото: billiondigital/Depositphotos

За словами Винницького, наразі Україна йде шляхом "оновлення "знизу" – через переговори між ректорами". Однак, якщо нічого не зміниться, оптимізація почнеться "зверху" – через рішення Кабміну.

Також заступник міністра окреслив головні критерії, якими мають керуватися в ході укрупнення вищих навчальних закладів:

ЗВО, розташовані в містах із населенням менше ніж 100 тисяч людей, слід зберегти (йдеться про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам'янське тощо) – навчальні заклади там фактично є містотворчими;

у містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей варто залишити максимум два ЗВО (зокрема, в Полтаві, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові, Луцьку, Житомирі, Сумах).

у містах, де мешкає понад 350 тисяч людей, може формуватися мережа освітніх закладів трьох типів: навчальні інститути, які мають тісний зв'язок із роботодавцем, дослідницькі університети та міжгалузеві або спеціалізовані академії.

Крім того, у ЗВО (крім містотворчих і спеціалізованих академій) має навчатися не менше, ніж 5 тисяч студентів денної форми. Однак ціллю має стати показник 10 тисяч студентів.

Наразі середня кількість здобувачів вищої освіти у закладах МОН – понад 6,6 тисячі.

"Є й такі, у яких понад 25 тисяч студентів, але усереднена цифра надто низька. Це негативно впливає на можливості студентів щодо вибору дисциплін, і розпорошує цінний людський і матеріальний ресурси", – зазначив заступник міністра.

Приєднанню будь-якого вишу має передувати аналіз його стану, що включатиме результати фінансування, вивчення стану акредитацій освітніх програм і наявність у місті відповідного партнера.

Також він додав, що витримати конкуренцію з європейськими вишами "зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту".

Нагадаємо, у МОН розповіли, що передбачає об'єднання вишів.