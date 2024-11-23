Тисячі випадків канібалізму та трупоїдства: в Україні створили мапу кримінальних справ часів Голодомору
Міністерство внутрішніх справ разом із Музеєм Голодомору оцифрували 1022 архівні кримінальні справи про канібалізм та понад 1000 випадків трупоїдства часів Голодомору 1932-1933 років.
Фотокопій матеріалів доступні на електронній мапі, повідомив очільник міністерства Ігор Клименко.
Карта відображає географію випадків канібалізму, які радянські каральні органи зафіксували під час Голодомору 1932-1933 років.
Також на сторінці можна знайти інформацію про документи, які радянська влада знищила в 1956 році. Дані про них збереглася в так званих вибіркових списках на знищення.
"Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою", – зауважив міністр внутрішніх справ.
У МВС зауважили, що за допомогою електронної мапи можна побачити, що випадки канібалізму збігаються з географією регіонів, які постраждали внаслідок Голодомору.
"Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР", – пояснили у відомстві.
У МВС зауважили, що окремі випадки людоїдства розміщені не за місцем скоєння, а за розташуванням слідчих підрозділів – на карті їх можна побачити як скупчення.
Там додали, що переведення паперових документів архіву відомства в електронний формат досі тривають. Крім того, в МВС розпочали роботу з верифікації та додавання на мапу інформації про випадки канібалізму з інших джерел, зокрема з архівних установ, музеїв та свідчень очевидців.
Українці можуть поставити питання розробникам карти, внести пропозиції щодо її зміни або надіслати додаткову інформацію.
Мапу Голодомору опублікували в межах виконання вимог закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму.
Нагадаємо, щорічно четвертої суботи листопада в Україні вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок голоду, організованого радянською владою в 1932-1933 роках. Цьогоріч пам’ятна дата припала на 23 листопада.
Традиційно цього дня українці можуть долучитися до Всеукраїнської акції пам’яті "Запали свічку": 23 листопада о 16:00 варто поставити свічку біля вікна, а також взяти участь у Загальнонаціональній хвилині мовчання.