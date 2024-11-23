Тисячі випадків канібалізму та трупоїдства: в Україні створили мапу кримінальних справ часів Голодомору

Дані про випадки канібалізму та трупоїдства продовжують вносити до карти

Міністерство внутрішніх справ разом із Музеєм Голодомору оцифрували 1022 архівні кримінальні справи про канібалізм та понад 1000 випадків трупоїдства часів Голодомору 1932-1933 років.

Фотокопій матеріалів доступні на електронній мапі, повідомив очільник міністерства Ігор Клименко.

Карта відображає географію випадків канібалізму, які радянські каральні органи зафіксували під час Голодомору 1932-1933 років.

Також на сторінці можна знайти інформацію про документи, які радянська влада знищила в 1956 році. Дані про них збереглася в так званих вибіркових списках на знищення.

"Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою", – зауважив міністр внутрішніх справ.

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У МВС зауважили, що за допомогою електронної мапи можна побачити, що випадки канібалізму збігаються з географією регіонів, які постраждали внаслідок Голодомору.

"Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР", – пояснили у відомстві.

У МВС зауважили, що окремі випадки людоїдства розміщені не за місцем скоєння, а за розташуванням слідчих підрозділів – на карті їх можна побачити як скупчення.

Там додали, що переведення паперових документів архіву відомства в електронний формат досі тривають. Крім того, в МВС розпочали роботу з верифікації та додавання на мапу інформації про випадки канібалізму з інших джерел, зокрема з архівних установ, музеїв та свідчень очевидців.

Українці можуть поставити питання розробникам карти, внести пропозиції щодо її зміни або надіслати додаткову інформацію.

Мапу Голодомору опублікували в межах виконання вимог закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму.

Нагадаємо, щорічно четвертої суботи листопада в Україні вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок голоду, організованого радянською владою в 1932-1933 роках. Цьогоріч пам’ятна дата припала на 23 листопада.

Традиційно цього дня українці можуть долучитися до Всеукраїнської акції пам’яті "Запали свічку": 23 листопада о 16:00 варто поставити свічку біля вікна, а також взяти участь у Загальнонаціональній хвилині мовчання.