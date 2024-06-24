Скільки в Україні осіб без громадянства та охочих його набути? Статистика від міграційної служби

В Україні проживають понад 5 тисяч осіб без громадянства – міграційна служба

В Україні проживають понад 5 тисяч осіб без громадянства. Водночас статистика людей, які не мають жодного документу про офіційний статус, не ведеться.

Про це повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит "УП. Життя".

Станом на 30 квітня 2024 року на обліку перебували:

5394 особи без громадянства, які живуть в Україні на постійній основі;

964 особи без громадянства, що перебувають тут тимчасово.

Протягом 2023 року документи на визнання їх особами без громадянства подали 342 недокументовані людини. За 4 місяці 2024 таких зареєстрували 145.

Водночас статистику щодо тих людей, які не мають навіть статусу особи без громадянства та вважаються недокументованими, міграційна служба не веде. Однак дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що в Україні таких людей налічується близько 35 тисяч.

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Основними причинами відмови у наданні статусу особи без громадянства у ДМС називають те, що:

згідно із законодавством людина вже є громадянином України або іншої держави;

людина свідомо подала недійсні (крім тих, що стали недійсними у зв’язку із закінченням терміну дії) чи підроблені документи або повідомила про себе неправдиву інформацію, яка впливає на визначення її статусу;

людина вчинила злочин проти миру, воєнний злочин, злочин проти людства, тяжкий злочин неполітичного характеру поза межами країни проживання або є винною у діяннях, що суперечать цілям і принципам ООН.

Також протягом чотирьох місяців 2024 року восьмеро іноземців та осіб без громадянства подали заяви про прийняття громадянства України.

Людина не може отримати громадянство України якщо:

вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

засуджена в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для нацбезпеки;

вчинила на території іншої держави діяння, яке в Україні визнається як тяжкий або особливо тяжкий злочин.

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