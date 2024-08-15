Освітній омбудсмен пропонує змінити систему нагородження випускників шкіл медалями: яка причина

За останні шість років кількість медалістів серед випускників 11-го класу збільшилася на 141,4%. Однак загальна чисельність учнів, які завершили навчання у школі, не змінилася так разюче.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За даними електронної системи публічних закупівель Prozorro, цьогоріч навчальні заклади закупили золотих і срібних медалей на 117,5% більше, ніж у 2019 році.

Однак приріст загальної кількості медалістів був ще більшим – з 10,1 тисячі випускників до 24,3 тисячі, що становить 141,4% від показників 2019 року.

Як пояснив Сергій Горбачов, за ці шість років також зросла чисельність випускників, але лише на 24,7%. Тобто у 2019 році здобули повну загальну середню освіту 185 тисяч українців, а цьогоріч – 231 тисяча.

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Також розрахунки показують, за останні шість років зріз показник співвідношення кількості золотих медалістів до кількості випускників – з 3,1% до 8,2%. Інакше кажучи, усе більше учнів по завершенню навчання отримали від 10 до 12 балів за всі предмети.

Водночас стабільним залишається показник співвідношення кількості срібних медалістів до загальної чисельності учнів – орієнтовано 2%.

"Якщо врахувати, що в цей період тривала пандемія COVID-19, а з 2022 року триває повномасштабне вторгнення, частина дітей навчаються дистанційно, й усі дослідження показують зниження рівня якості освіти та суттєві освітні втрати, то можна стверджувати, що сьогодні збільшення кількості медалістів не відображає реальний стан освіти", – стверджує уповноважений.

Служба освітнього омбудсмена звернулася до Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій, а також Міністерства освіти і науки із пропозицією переглянути систему нагородження випускників.

Раніше ми розповідали про те, чому наявність у випускника 11-го класу золотої чи срібної медалі не дасть переваг при вступі до вишу.