5 золотих та 7 срібних медалей: українські школярі  стали призерами Всесвітньої олімпіади геніїв

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 червня 2023

Українські школярі привезли 35 нагород із Всесвітньої олімпіади геніїв. Юні науковці привезли 35 нагород. З них 14 – почесні відзнаки, 9 – бронзові медалі. 7 нагород – це срібло, а 5 – золото.

Конкурс проводили у США, у ньому взяли участь 47 українських дітей, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"GENIUS Olympiad це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США і збирає понад 1500 учасників із 60 країн", – зазначають у відомстві.

 Юні українські науковці. Фото: МОН

Учасники олімпіади презентували проєкти у шести категоріях: 

  • наука;
  • бізнес;
  • креативне письмо;
  • мистецтво;
  • робототехніка;
  • короткометражний фільм.
 Члени Малої академії наук. Фото: МОН
 Українські учасники міжнародної олімпіади у США. Фото: МОН
 Молоді українські науковці. Фото: МОН

"Дуже пишаємося молодим поколінням", – зазначили в МОН.

Нагадаємо, дівоча збірна України з математики цього року здобула звання найкращої європейської команди на олімпіаді у Словенії.

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