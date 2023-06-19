5 золотих та 7 срібних медалей: українські школярі стали призерами Всесвітньої олімпіади геніїв

Українські школярі привезли 35 нагород із Всесвітньої олімпіади геніїв. Юні науковці привезли 35 нагород. З них 14 – почесні відзнаки, 9 – бронзові медалі. 7 нагород – це срібло, а 5 – золото.

Конкурс проводили у США, у ньому взяли участь 47 українських дітей, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"GENIUS Olympiad – це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США і збирає понад 1500 учасників із 60 країн", – зазначають у відомстві.

Юні українські науковці. Фото: МОН

Учасники олімпіади презентували проєкти у шести категоріях:

наука;

бізнес;

креативне письмо;

мистецтво;

робототехніка;

короткометражний фільм.

Члени Малої академії наук. Фото: МОН

Українські учасники міжнародної олімпіади у США. Фото: МОН

Молоді українські науковці. Фото: МОН

"Дуже пишаємося молодим поколінням", – зазначили в МОН.

Нагадаємо, дівоча збірна України з математики цього року здобула звання найкращої європейської команди на олімпіаді у Словенії.