5 золотих та 7 срібних медалей: українські школярі  стали призерами Всесвітньої олімпіади геніїв

Українські школярі привезли 35 нагород із Всесвітньої олімпіади геніїв. Юні науковці привезли 35 нагород. З них 14 – почесні відзнаки, 9 – бронзові медалі. 7 нагород – це срібло, а 5 – золото.
Конкурс проводили у США, у ньому взяли участь 47 українських дітей, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
"GENIUS Olympiad – це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США і збирає понад 1500 учасників із 60 країн", – зазначають у відомстві.
|Юні українські науковці. Фото: МОН
Учасники олімпіади презентували проєкти у шести категоріях:
- наука;
- бізнес;
- креативне письмо;
- мистецтво;
- робототехніка;
- короткометражний фільм.
|Члени Малої академії наук. Фото: МОН
|Українські учасники міжнародної олімпіади у США. Фото: МОН
|Молоді українські науковці. Фото: МОН
"Дуже пишаємося молодим поколінням", – зазначили в МОН.
Нагадаємо, дівоча збірна України з математики цього року здобула звання найкращої європейської команди на олімпіаді у Словенії.
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