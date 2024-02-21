В Україні запустили пілотні мовні курси для військових. Наразі вони доступні для захисників, які перебувають у 150 навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Навчання започаткували разом із проєктом "Єдині", повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності", – наголосив мовний омбудсмен.

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Як розповіла співзасновниця та керівниця проєкту Наталка Федечко у коментарі для "УП. Життя", для навчання військових підготували п’ять занять.

"Це триватиме у той місяць, коли військові перебувають у навчальному центрі. Ми їм будемо викладати їм ще й українську мову. Військові самі зацікавилися цією ініціативою", – зазначила вона.

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Перше заняття відбулося 21 лютого, у Міжнародний день української мови. За словами Федечко, на нього попередньо у добровільному форматі записалося 30 військових. Однак навчатися прийшли понад 40 захисників і захисниць.

Акцент під час заняття робили саме на діловому мовленні. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна та фіналіст Global Teacher Prize Ukraine.

"Ми дуже тішимося, що є зацікавлення командування у вивченні української мови. Це дуже важливо і для бойового духу, і для культурної стійкості", – зазначила керівниця проєкту.

Вона також наголосила, що її команда готова розширювати кількість навчальних центрів для викладання.

"Ми побачимо, що потрібно військовим, почуємо їхні відгуки – і тоді зможемо масштабуватися.

Хотілося б, щоб ці курси перейшли з ініціативи й громадського втілення на державний рівень. Вже п’ять років ми чекаємо на створення такої програми", – поділилася Наталка Федечко.

Нагадаємо, про наміри створити мовні курси для військових Тарас Кремінь повідомляв наприкінці січня цього року.