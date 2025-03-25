Усі розділи
Підтримати УП
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

В пошуках найкращого педагога: в Україні стартував прийом заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025

Вікторія Андрєєва — 25 березня, 12:19
В пошуках найкращого педагога: в Україні стартував прийом заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025
Переможець Global Teacher Prize Ukraine отримає приз у розмірі 1 мільйон гривень
Global Teacher Prize Ukraine

В Україні анонсували старт прийому заявок на девʼяту національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Вона покликана відзначити вчителів України, які роблять вагомий внесок у розвиток освіти та суспільства.

Подати анкету на сайті може сам учитель до 1 липня. Або це можуть зробити учні, батьки та колеги – обмежень немає.

Переможця визначать у кілька етапів і оголосять під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя 4 жовтня.

Успіх учнів починається зі слів учителя: "Спробуй, у тебе вийде!", переконана засновниця Освіторії та премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин

Засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин

Global Teacher Prize Ukraine
РЕКЛАМА:

"Саме вчителі помічають та розкривають в дітях таланти, які потім змінюють світ. А сьогодні, в Україні, у часи війни, їх підтримка стає для дітей ще й точкою опори.

Кожна дитина, яка продовжує навчатися, – це ще один крок до відродження країни. Саме тому професія вчителя, яку цінують і поважають, – ключова для будь-якої держави", – зазначила вона.

Переможець отримає приз у розмірі 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Крім того, передбачено кілька переможців у додаткових номінаціях, як-от "Вчитель Математики" чи "Вчитель STEM".

Також усі охочі зможуть віддати голос за фаворита у номінації "Вибір українців" на платформі Дія.Освіта.

Читайте також :
10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2024 року
Реклама:

Головне сьогодні