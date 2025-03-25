В пошуках найкращого педагога: в Україні стартував прийом заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025

В Україні анонсували старт прийому заявок на девʼяту національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Вона покликана відзначити вчителів України, які роблять вагомий внесок у розвиток освіти та суспільства.

Подати анкету на сайті може сам учитель до 1 липня. Або це можуть зробити учні, батьки та колеги – обмежень немає.

Переможця визначать у кілька етапів і оголосять під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя 4 жовтня.

Успіх учнів починається зі слів учителя: "Спробуй, у тебе вийде!", переконана засновниця Освіторії та премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин Global Teacher Prize Ukraine

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"Саме вчителі помічають та розкривають в дітях таланти, які потім змінюють світ. А сьогодні, в Україні, у часи війни, їх підтримка стає для дітей ще й точкою опори.

Кожна дитина, яка продовжує навчатися, – це ще один крок до відродження країни. Саме тому професія вчителя, яку цінують і поважають, – ключова для будь-якої держави", – зазначила вона.

Переможець отримає приз у розмірі 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Крім того, передбачено кілька переможців у додаткових номінаціях, як-от "Вчитель Математики" чи "Вчитель STEM".

Також усі охочі зможуть віддати голос за фаворита у номінації "Вибір українців" на платформі Дія.Освіта.