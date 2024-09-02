10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2024 року

Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2024 року.

Цьогоріч свої заявки на участь подавали 1210 освітян, а ще 2059 кандидатур запропонували українці, повідомляє "Освіторія медіа".

До переліку найкращих потрапили, зокрема, вчитель історії та географії з Харківщини Владислав Акименко, вчителька української мови та літератури Катерина Корзун з Дніпропетровщини, вчитель фізкультури з Вінниччини Олексій Качан та інші.

Хто потрапив у десятку фіналістів

Владислав Акименко

Місто Лозова Харківської області, комунальний заклад "Лозівський ліцей № 1" Лозівської міської ради Харківської області. Предмети: історія та географія (5-9 класи).

ВІДЕО ДНЯ

На дверях кабінету Владислава висить табличка "Дозволено бути собою", адже для нього головне, щоб учні були справжніми, вміли "святкувати помилки" та не боялися висловлювати свою думку.

Організатори премії кажуть, що вчитель ні на день не зупинив освітній процес, перебуваючи за кілька кілометрів від лінії фронту, працював з дітьми, які були повернені з російської примусової депортації, та став ініціатором "Лозівської школи онлайн".

Владислав вірить у вивчення історії через реальний досвід, а тому в його методичному арсеналі є "уроки на безлюдному острові, морський бій та квести".

Катерина Корзун

Село Олексіївка Дніпропетровської області, Олексіївський ліцей Покровської сільської ради. Предмет: українська мова та література (5-11 класи).

"Мріє зруйнувати стереотипи про сільську школу і успішно це робить. Попри те, що школа розташована зовсім поруч із зоною активних бойових дій, її учні отримують якісну та сучасну освіту, використовують штучний інтелект та доповнену реальність, перемагають у найрізноманітніших конкурсах, адже, за її словами, "діти із села варті найкращого", – кажуть про Катерину у громадській спілці "Освіторія".

Також Катерина переконана, що технології – не лише для фізиків та інформатиків: вчителька української мови використовує STEM-лабораторію, застосовує науковий підхід, міжпредметність та навчання через дію.

Олексій Качан

Місто Жмеринка Вінницької області, комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 3". Предмет: фізична культура (початкові класи).

Олексій використовує технології едьютейменту та гейміфікації: сюжетно-рольові уроки, інтеграцію з іншими предметами, технології віртуальної реальності.

На його уроках фізкультури можна побачити ігрові парашути, етнічні барабани, водяні пістолети та інший нестандартний інвентар.

Олексій адаптував програму до умов воєнного стану з національно-патріотичним компонентом. У Global Teacher Prize кажуть, що вчитель сприяє адаптації та соціалізації дітей ВПО, піклується про ментальне здоров’я учнів та активно ділиться досвідом із колегами.

Тетяна Ткач

Місто Кагарлик Київської області, комунальний заклад Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей № 3". Предмет: англійська мова.

Тетяна – агентка змін НУШ й учасниця численних професійних спільнот, яка ще під час пандемії не лише швидко опанувала онлайн-навчання, а й вчила цього колег.

У роботі з учнями для неї головне, щоб діти навчалися граючись: рольові ігри та драматизація, мозковий штурм, рефлексія – неповний список улюблених методів. А ще разом з учнями Тетяна виграла грант на створення власного освітнього простору!

Лариса Романишин

Село Крушельниця Львівської області, Сколівський заклад загальної середньої освіти І-III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук Сколівської міської ради. Предмети: хімія, фізика, біологія (7-11 класи).

Лариса починала свою кар’єру як інженер-хімік, але успішно перейшла в освіту, розробивши унікальний міждисциплінарний підхід до викладання.

З початком повномасштабної війни Лариса долучилася до волонтерського проєкту School to Go, який дає можливість українським дітям, розкиданим по всьому світу, навчатися за українською програмою та з українськими вчителями.

В учнях виховує любов до природи та активно залучає їх до міжнародних ініціатив, як-от програма шкільних космічних експериментів SSEP, де вони досягли значних успіхів.

Леся Павлюк

Івано-Франківськ, ліцей № 7 Івано-Франківської міської ради. Вчителька початкових класів.

Леся була однією з перших у своїй школі, хто взявся працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ.

Вона активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес, вміє знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, що особливо важливо в умовах інклюзивного навчання.

Владислав Кронгауз

Харків, комунальний заклад "Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради".

Предмети: інтегрований курс "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти" (6 клас), інтегрований курс "Історія: Україна і світ" (7 клас), інтегрований курс "Харківщинознавство", історія України, всесвітня історія.

Учні Владислава демонструють неймовірні результати інтелектуальних змагань, творчих робіт та конкурсу-захисту МАН.

Педагог активно підтримує своїх учнів і поза класом, допомагаючи талановитим дітям знаходити гранти та можливості для розвитку. Він також організовує численні проєкти, як-от "Тролейбусні історії", та готує учнів до ЗНО.

Ярослав Федько

Дніпро, Комунальний заклад освіти Навчально-виховне об’єднання № 136 "Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр" Дніпровської міської ради. Предмет: фізика (7-11 класи).

"Ярослав – учитель фізики з унікальним досвідом, який починав кар’єру як інженер медичного обладнання. Це дозволяє йому інтегрувати наукові знання у викладання, роблячи уроки практичними та цікавими", – розповідають організатори премії.

Ярослав використовує інноваційні методи, зокрема платформи для гейміфікації та набори для робототехніки, що підвищує залученість учнів, мотивує їх до участі в олімпіадах і конкурсах, що забезпечує високі результати на національному й міжнародному рівнях.

Ольга Ензельт

Тернопіль/Покровськ, Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Донецької області. Предмети: алгебра та початки математичного аналізу, геометрія (10-11 класи).

Ольга допомагає учням досягати високих результатів на олімпіадах "Олімпус", "Олімпіс", "Кенгуру" та в конкурсах МАН, що зміцнює їхню мотивацію та впевненість. Використовує історії успіху відомих людей, щоб показати учням, що шлях до досягнень часто сповнений невдач та викликів.

Такий підхід допомагає учням зрозуміти, що помилки – це нормальна частина шляху до успіху.

Олександр Думишинець

Київ, приватний загальноосвітній навчальний заклад "Мідгард". Предмет: інформатика (5-11 класи).

Олександр активно використовує сучасні технології на своїх уроках, зокрема Minecraft Education, штучний інтелект, а також відео- та анімаційні проєкти.

"Олександр не тільки навчає, а й постійно розробляє цифрові продукти та курси для вчителів, а також проводить тренінги із цифровізації, дбаючи про якість освіти в Україні та залученість педагогів до новітніх технологій", – додають організатори конкурсу.

Переможця з-поміж 10 фіналістів оголосять 5 жовтня у Міжнародний день учителя. Він отримає 1 мільйон гривень на здійснення власної освітньої мрії та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Нагадаємо, премія Global Teacher Prize Ukraine, яку організувала громадська спілка "Освіторія", відзначає видатних педагогів уже восьмий рік поспіль.

Торік в Україні оголосили переможців Global Teacher Prize Ukraine-2023 у п'ятьох номінаціях. Нагороди отримали вихователька закладу дошкільної освіти з Харкова Вікторія Душина, вчителька англійської Лариса Фесенко, яка пережила полон у Куп'янську, логопед миколаївського закладу дошкільної освіти Катерина Якушевська, вчитель фізики із Запоріжжя Максим Гвоздецький та львівський викладач громадянської освіти Петро Сітек.