В Україні стартує благодійна акція "Шкільний портфелик": як допомогти дітям зібратися до школи
В Україні стартує щорічна благодійна акція "Шкільний портфелик". Вона має на меті допомогти українським родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зібрати до школи дітей, що навчаються у 1-4 класах.
Минулого року на закупівлю шкільного приладдя доброчинцям вдалося зібрати майже 2,5 мільйона гривень, розповіли "УП. Життя" у благодійному фонді "Карітас України".
Цьогорічна мета більша – 3,5 мільйона гривень на закупівлю та укомплектування 2 тисяч рюкзаків.
Традиційно, до набору входять:
- рюкзак;
- пенал;
- 10 зошитів у клітинку (12-18 аркушів);
- 10 зошитів у косу/звичайну лінійку (12-18 аркушів);
- пластилін;
- дошка та ніж для пластиліну;
- кольоровий папір та картон;
- ножиці;
- фарби акварельні;
- гуаш;
- пензлики;
- клей ПВА;
- прості та кольорові олівці;
- підстругачка для олівців;
- альбом для малювання;
- дерев’яна лінійка до 15 см;
- ластик;
- ручки синього кольору.
"Завдяки такій акції діти з родин військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій отримають не лише канцелярське приладдя, що є для них потрібним і цінним, але й матимуть підтримку у рівному доступі до освіти, увагу до їхніх потреб та інтересів", – наголосила очільниця програми "Освіта, формація і захист дітей" "Карітасу України" Зоряна Лукавецька.
Як долучитись до акції?
- Для фізичних осіб
Переказати кошти з картки резидента України на сайті фонду за посиланням.
- Для корпоративних партнерів, резидентів України
Зробити благодійний внесок за реквізитами:
Р/Р UA883253650000002600407913626 у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО 325365
Міжнародний Благодійний Фонд "Карітас України"
ЄДРПОУ 21695710
Призначення платежу: Шкільний портфелик 2024.
- Для компаній-нерезидентів України: оплата за реквізитами SWIFT (за деталями варто звертатися на електронну пошту [email protected])