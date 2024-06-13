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В Україні стартує благодійна акція "Шкільний портфелик": як допомогти дітям зібратися до школи

Альона Павлюк — 13 червня, 16:52
В Україні стартує благодійна акція Шкільний портфелик: як допомогти дітям зібратися до школи
В Україні стартує благодійна акція "Шкільний портфелик" для закупівлі шкільного приладдя
Благодійний фонд "Карітас України"

В Україні стартує щорічна благодійна акція "Шкільний портфелик". Вона має на меті допомогти українським родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зібрати до школи дітей, що навчаються у 1-4 класах.

Минулого року на закупівлю шкільного приладдя доброчинцям вдалося зібрати майже 2,5 мільйона гривень, розповіли "УП. Життя" у благодійному фонді "Карітас України".

Цьогорічна мета більша – 3,5 мільйона гривень на закупівлю та укомплектування 2 тисяч рюкзаків.

Традиційно, до набору входять:

  • рюкзак;
  • пенал;
  • 10 зошитів у клітинку (12-18 аркушів);
  • 10 зошитів у косу/звичайну лінійку (12-18 аркушів);
  • пластилін;
  • дошка та ніж для пластиліну;
  • кольоровий папір та картон;
  • ножиці;
  • фарби акварельні;
  • гуаш;
  • пензлики;
  • клей ПВА;
  • прості та кольорові олівці;
  • підстругачка для олівців;
  • альбом для малювання;
  • дерев’яна лінійка до 15 см;
  • ластик;
  • ручки синього кольору.

"Завдяки такій акції діти з родин військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій отримають не лише канцелярське приладдя, що є для них потрібним і цінним, але й матимуть підтримку у рівному доступі до освіти, увагу до їхніх потреб та інтересів", – наголосила очільниця програми "Освіта, формація і захист дітей" "Карітасу України" Зоряна Лукавецька.

Як долучитись до акції?

  • Для фізичних осіб

Переказати кошти з картки резидента України на сайті фонду за посиланням.

  • Для корпоративних партнерів, резидентів України

Зробити благодійний внесок за реквізитами:

Р/Р UA883253650000002600407913626 у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК"

МФО 325365

Міжнародний Благодійний Фонд "Карітас України"

ЄДРПОУ 21695710

Призначення платежу: Шкільний портфелик 2024.

  • Для компаній-нерезидентів України: оплата за реквізитами SWIFT (за деталями варто звертатися на електронну пошту [email protected])
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