Що покласти у рюкзак школяра під час війни? Пояснює поліція

З 1 вересня багато українських школярів повернуться за парти в режимі офлайн.
Очне навчання планують розпочати школи, у яких є необхідні укриття.
Якщо дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.
У Національній поліції пояснили, що має бути у рюкзаку школяра під час війни.
Читайте також: Wi-Fi, аптечка і каремат: у ДСНС озвучили вимоги до шкільних укриттів
|Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos
Що потрібно дитині у школі під час війни?
✅ пляшка чистої води;
✅ поживні батончики, снеки;
✅ нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
✅ телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
✅ індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
✅ комплект змінної білизни та одягу;
✅ улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.
Поспілкуйтесь з представником школи і уточніть наявність необхідних предметів, наголошують правоохоронці.
❗️ Також важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.
Нагадаємо, раніше "Українська правда. Життя" розповідала, як зібрати тривожну валізку для дитини на випадок евакуації.
Читайте також: