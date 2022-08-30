Що покласти у рюкзак школяра під час війни? Пояснює поліція

З 1 вересня багато українських школярів повернуться за парти в режимі офлайн.

Очне навчання планують розпочати школи, у яких є необхідні укриття.

Якщо дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.

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У Національній поліції пояснили, що має бути у рюкзаку школяра під час війни.

Що потрібно дитині у школі під час війни?

✅ пляшка чистої води;

✅ поживні батончики, снеки;

✅ нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

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✅ телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

✅ індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

✅ комплект змінної білизни та одягу;

✅ улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти.

Поспілкуйтесь з представником школи і уточніть наявність необхідних предметів, наголошують правоохоронці.

❗️ Також важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.

Нагадаємо, раніше "Українська правда. Життя" розповідала, як зібрати тривожну валізку для дитини на випадок евакуації.