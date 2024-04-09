В Україні створили застосунок для обліку лелек: як він працює

дані необхідні науковцям, щоб контролювати стан популяції та впроваджувати нові заходи для їхньої охорони.

В Україні розробили мобільний застосунок для обліку чисельності лелек. Ці дані необхідні науковцям, щоб контролювати стан популяції та впроваджувати нові заходи для їхньої охорони.

"Рахуватимуть чисельність буслів у цьому році не тільки в Україні, але й на всьому ареалі гніздування виду, зокрема в країнах Європи, Близького Сходу та Центральної Азії. Загалом – у 54 країнах.

Україна має одну з найбільших у Європі популяцій лелек — орієнтовно 35-45 тисяч гніздових пар, тому дані з нашої країни важливі", – повідомляють в Українському товаристві охорони птахів.

Загалом для обліку збиратимуть таку інформацію:

коли птахи повернулися в Україну;

скільки пар зайняли гнізда;

наскільки успішно вони вивели потомство (скільки пташенят виросли і покинули гніздо в кожної з пар).

В Українському товаристві охорони птахів наголошують: гніздо можна вважати зайнятим, якщо пара лелек трималася біля нього хоча б місяць. Кількість пташенят найкраще підраховувати в другій половині червня чи в першій половині липня, коли вони вже підросли, кажуть орнітологи.

Цьогоріч облікові дані можна подати через смартфон. Для цього фахівці товариства розробили спеціальний модуль для додатка у смартфонах на основі міжнародної природоохоронної програми зі збору даних SMART.

Як скористатися мобільним застосунком?

Спочатку його потрібно завантажити на свій смартфон – доступні версії для IOS та для Android.

Далі за посиланням встановити необхідну конфігурацію для обліку лелек. З її допомогою можна додавати спостереження за гніздом і пташенятами.



"Завантажена інформація зберігається в додатку. Є можливість її редагувати за потреби. Передати дані обліку можна пізніше, якщо мережа не дозволить це зробити відразу після завершення спостережень", – зауважили в установі.

Інструкцію, як вносити дані в додаток, можна переглянути у відео за посиланням.

Раніше ми розповідали, як не зашкодити лелекам, чим підкормлювати цих птахів та як стати для них хорошими сусідами.