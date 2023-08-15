На Волині врятували сім’ю лелек, які провалились у водонапірну вежу. ФОТО

У селі Майдан-Липненський на Волині четверо лелек провалились усередину закинутої водонапірної вежі.

Лелеки звили на ній гніздо, але іржава конструкція не витримала.

Допомогти птахам місцеві жителі не змогли, тож зателефонували на 101, розповідають у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

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"Недіюча водонапірна вежа і звите на ній лелече гніздо – картина, яку бачив чи не кожен. Проте коли четверо молодих лелек разом з гніздом провалилися усередину старої іржавої конструкції – це привід викликати рятувальників", – кажуть надзвичайники.

Фото: ДСНС

Рятувальники 6 пожежної частини Ківерців визволили птахів зі смертельної пастки.

Аби дістатися до чорногузів, вони вирізали отвір у вежі за допомогою бензопили. Усі птахи вціліли.

У селі Майдан-Липненський на Волині лелеки звили гніздо на водонапірній вежі

"На щастя, пернаті не постраждали через падіння, тож здійнялися на крила і полетіли геть.

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На них зовсім скоро чекає переліт, аби перезимувати в теплих краях. А нам – торувати шлях до Перемоги", – додають рятувальники.

Конструкція не витримала, тож четверо пташок провалилися всередину

На допомогу прийшли рятувальники ДСНС

Птахів визволили з пастки цілими та неушкодженими

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині невідомі зловмисники розстріляли гніздо сім’ї лелек та поранили одного птаха: поліція відкрила справу.