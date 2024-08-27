В Україні з’являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин

В Україні планують створити реєстр для ідентифікації та реєстрації домашніх тварин

В Україні анонсували запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин і появу електронних ветпаспортів у "Дії".

Про це повідомили Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Уже цієї осені планують запустити Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Реєстрація там відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря.

У Реєстрі зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому в разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити. Це також полегшить пошук загублених котів, собак і тхорів, їхню ідентифікацію та повернення власникам, кажуть у міністерстві.

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Під час візиту до ветеринара також буде сформовано електронний ветеринарний паспорт улюбленця.

"Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою", – каже заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Послугу надаватимуть безкоштовно – як державні, так і ліцензовані приватні ветеринарні лікарі, які стали учасниками Проєкту та мають доступ до Реєстру. Перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту.

У майбутньому електронні ветпаспорти з’являться у "Дії" власників. Ця опція буде доступною, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться.

Раніше представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук зазначав, що експериментальний проект ідентифікації та реєстрації домашніх тварин триватиме два роки. Участь у ньому буде добровільною, а домашніми тваринами, яких реєструватимуть за допомогою чіпів, будуть собаки, коти та тхори.

В Уряді переконані: створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин допоможе отримати інформацію про кількість домашніх тварин, місця їхнього утримання, наявність вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань, а також дозволить контролювати переміщення тварин.

У подальших планах Проєкту – інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.

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