Як підготувати собаку чи кота до довгої подорожі? Поради від ветлікарки

Як підготувати собаку та кота до довгої подорожі

Подорож з чотирилапим улюбленцем – чудова ідея, якщо ви не хочете залишати свого хвостика вдома. Однак аби поїздка пройшла для кота чи собаки якомога комфортніше, їх слід підготувати до неї.

Як забезпечити тварині комфорт та безпеку, які речі і медикаменти слід взяти з собою – "УП. Життя" розповіла ветеринарна лікарка Євгенія Михайловська.

Коли і як варто почати підготовку до поїздки?

За словами ветлікарки, починати підготовку до поїздки варто щойно чотирилапий улюбленець з’явився у вас вдома.

"Це важлива частина соціалізації. Тварини, які звикли до подорожей, не бояться їздити у транспорті, бо це не провокує у них стрес. Варто почати з коротких поїздок в авто чи громадському транспорті, і спостерігати за поведінкою улюбленця", – зазначила лікарка.

Крім того, важливо подбати про безпеку під час транспортування. Усі тварини мають їхати у спеціальних контейнерах (переносках, боксах). З ним хвостика потрібно "познайомити" заздалегідь.

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"Треба привчити тварину до перебування у переносці – вона має сприйматися як щось комфортне, приємне, безпечне. Вдома можна залишити бокс у доступному місці, щоб тварина змогла вивчити, понюхати та, за бажання, використовувати як схованку. Можна покласти там ласощі. Тварині потрібен час та свобода дій", – пояснила Євгенія Михайловська.

Тварини мають подорожувати у переносках або спеціальних контейнерах NewAfrica/Depositphotos

За її словами, це стосується всіх тварин, навіть великих порід.

"Важливо: бокс треба підібрати за розміром – у ньому тварина повинна мати можливість розвернутися навколо себе та стати на лапки. Якщо це неможливо, значить тварина виросла і потребує більшого.

Крім того, переноску варто закріпити паском безпеки – так зменшиться ризик отримати травму у разі непередбачуваної ситуації на дорозі", – пояснила експертка.

Кота не слід випускати з контейнера "гуляти" по машині – злякавшись, тварина може поводитися агресивно або, шукаючи схованки, залізти під педалі. Це загрожуватиме всім, хто перебуває в атівці.

Якщо собака подорожуватиме без переноски, то слід подбати про місце, де він перебуватиме під час поїздки. Це може бути покривало, лежанка або гамак для поїздок.

Важливо, щоб пес мав можливість повернутися та змінити положення. Також варто робити зупинки кожні кілька годин, щоб улюбленець міг прогулятися, попити води та з’їсти смаколик.

Тварину треба привчити до перебування у переносці pnsam/Depositphotos

Якщо господар тварини під час поїздки перебуває за кермом і не має можливості пильнувати собаку, тоді можна придбати спеціальне автокрісло для чотирилапого. У разі зіткнення чи різкого гальмування воно утримуватиме тварину на місці і таким чином знизить ризик отримання травми. Натомість водій матиме змогу повністю зосередитися на дорозі та не хвилюватися за безпеку свого улюбленця.

Окрім того, перед мандрівкою не варто обмежувати у їжі чи зовсім не годувати тварин – через голод їх може знудити в дорозі. Особливо це стосується кошенят чи цуценят, зокрема дрібних порід – у них низький запас глюкози, пояснює ветлікарка.

"Я раджу погодувати хатнього улюбленця за дві години до поїздки. За цей час запуститься процес перетравлення їжі. Можна годувати частіше, але маленькими порціями, щоб не перевантажити травну систему. Також в дорогу слід взяти ласощі та таким чином хвалити хвостика за гарну поведінку.

Якщо ваша тварина більше полюбляє вологий корм, то його можна взяти з собою, але у банках меншого об’єму, щоб він не зіпсувався", – розповіла Євгенія Михайловська.

Якщо вам потрібно терміново виїхати, а часу на підготовку собаки чи кота не залишається і ви не знаєте, як себе поведе домашній улюбленець, то варто звернутися до ветеринарного лікаря – він порадить заспокійливе та ліки від нудоти.

Коти можуть частіше потребувати заспокійливих препаратів igvee/Depositphotos

Як зауважила фахівчиня, коти можуть частіше потребувати седативних препаратів (вони більш схильні до стресу). Є медикаменти, які пригнічують свідомість тварини та транквілізатори, коли вона спить без свідомості, – їх використовують для подорожей літаком. Вибір препарату залежить від рівня стресу тварини, каже ветлікарка.

Що варто взяти з собою в поїздку для кота чи собаки?

Слід взяти їжу, смаколики, улюблені іграшки, пелюшки, які вбирають вологу, воду та посудину для пиття, повідок для собаки (щоб він не вибіг на дорогу при виході з машини).

Аптечка для чотирилапого: які медикаменти варто мати з собою

Перед початком поїздки слід зібрати спеціальну аптечку для чотирилапого, щоб допомогти у разі поганого самопочуття чи травми.

Лікарка радить взяти:

антисептик без спирту для обробки ран чи укусів;

для обробки ран чи укусів; фізрозчин, щоб мати змогу промити очі, ніс, ротову порожнину та інші слизові оболонки;

бинти та пов’язки, щоб допомогти у випадку травми;

протизапальні препарати та знеболювальне (оптимальне дозування має призначити ветеринарний лікар);

ліки проти алергії, діареї та блювоти;

якщо тварина має хронічні хвороби і потребує інших препаратів, то слід подбати про їхній мінімальний запас.

"У жодному разі НЕ використовуйте препарати "гуманної медицини" – найбільш популярні ібупрофен та парацетамол – вони є токсичними для котів та собак", – наголосила експертка.

Як зрозуміти, що тварині погано?

Ветлікарка зауважує: якщо чотирилапому пасажиру буде некомфортно або почуватиметься погано під час подорожжі, він "сигналізуватиме" про це.

"Якщо тварині зле, вона буде неспокійною, кричатиме, бігатиме, намагатиметься втекти чи звільнитися, "втиснутися" в підлогу. Крім того, про погане самопочуття можуть свідчити розширені зіниці, напружені вушка та неконтрольоване сечовипускання чи дефекація.

Собаки, до прикладу, можуть часто облизуватися, позіхати та скавуліти", – пояснила фахівчиня.

Перед дорогою не варто тварину обмежувати у їжі Patryk_Kosmider/Depositphotos

Євгенія Михайловська наголошує, не можна залишати тварину в машині одну без дорослих. Це може бути небезпечно та загрожувати її життю.

"Справа в тому, що авто швидко перегрівається, навіть якщо вам здається, що надворі не надто спекотно. Іноді достатньо 10 хвилин, щоб отримати тепловий удар", – зауважила ветлікарка.

Також під час поїздки важливо підтримувати оптимальну температуру всередині автівки. Тому лікарка радить вмикати кондиціонер.

"Особливо це стосується собак-брахіцефалів (мопсів, французьких чи англійських бульдогів та інших). Коли собакам спекотно, у них підвищується частота дихання. Але брахіцефали не можуть достатньо часто дихати, бо мають звужені дихальні шляхи.

Якщо тварина має проблеми з диханням (це стосується й тих, які мають захворювання респіраторної системи), то в машині має бути прохолодне повітря. Оптимальна температура – 18-20°С", – пояснила ветеринарна лікарка.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця ініціювала зміни щодо перевезення тварин у поїздах.