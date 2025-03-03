В Україні з’явилася перша інклюзивна банківська картка

Компанія Mastercard, Unex Bank та Український Червоний Хрест запустили першу в Україні інклюзивну банківську картку "Відчуй. Ми поруч", що об'єднує інклюзію та благодійність, відкриваючи нові можливості для допомоги українцям.

Картка "Відчуй. Ми поруч" розроблена на основі Mastercard Touch Card™, що забезпечує доступність для незрячих людей та людей з порушеннями зору у здійсненні оплат та спрощує пошук картки у гаманці. Дизайн картки відрізняється спеціальною фігурною виїмкою на бічній стороні, яка допомагає користувачу скористатися необхідною карткою у потрібний спосіб.

Картка "Відчуй. Ми поруч" призначена для зарахування фінансової підтримки українцям від Українського Червоного Хреста. Ця банківська картка є повноцінним платіжним інструментом з широким переліком доступних фінансових операцій – платежі, карткові перекази тощо. Крім того, всі користувачі картки матимуть пільговий тариф на проведення операцій: зокрема, без комісії здійснюватимуться такі операції як поповнення картки, зняття готівки, перекази з картки на картку, оплата комунальних послуг.

"Майже 700 людей з трьох областей України, які потребують фізичної реабілітації, зможуть отримати грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на картки "Відчуй. Ми поруч". Впровадження цих карток ще більше розширить можливості тих, хто потребує допомоги, дозволяючи користуватися грошовою підтримкою без обмежень, незалежно від часу та місця знаходження", – зазначила Олена Скрипнікова, керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста.

Концепт Mastercard Touch Card пройшов перевірку та був схвалений Королівським національним інститутом незрячих людей (RNIB) (Велика Британія) та організацією VISIONS/Послуги для незрячих людей та людей з порушеннями зору (США). Дизайн картки був створений спільно з IDEMIA, глобальним лідером у сфері розширеної ідентифікації, що розробляє рішення для фізичного та цифрового середовищ. Вперше Touch Card була представлена Mastercard у 2021 році, і на сьогодні рішення вже реалізоване у багатьох країнах світу.

"Ми в Mastercard прагнемо до світу рівних можливостей, де всі мають безбар’єрний доступ до продуктів та сервісів, у тому числі і фінансових. Mastercard Touch Card, що створена для людей з порушеннями зору, є яскравим прикладом нашої відданості побудові світу без бар’єрів. Це рішення доповнює низку наших інклюзивних ініціатив в Україні, які спрямовані на те, аби розширювати можливості для наших користувачів", – заявила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Окрім інклюзивної банківської картки, співпраця Mastercard, Unex Bank та Українського Червоного Хреста також включає запуск ще однієї, благодійної картки – Charity. Розраховуючись за покупки цією карткою, користувачі зможуть долучитися до підтримки благодійних проєктів Українського Червоного Хреста, не витрачаючи власних коштів.

Так, Unex Bank нараховуватиме кешбек 0,5% на всі покупки карткою від 1 грн, включно із закордонними та покупками за рахунок кредитного ліміту, і за згодою клієнта буде щомісяця переказувати їх на рахунок Українського Червоного Хреста. Зібрані кошти спрямовуватимуться на підтримку вразливих категорій населення: ВПО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

Оформити благодійну картку Charity можна онлайн у банківському застосунку Unex Bank. Після відкриття картку можна легко додати до Google Pay або Apple Pay та одразу використовувати її для щоденних розрахунків. Користувачі зможуть поповнювати благодійну картку без комісії у касах Unex Bank, терміналах City24 та EasyPay.