В Україні запровадили День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

В Україні з’явилося нове державне свято – День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня.

Про це йдеться в указі президента України № 883/2024.

У документі зазначено, що цей день запровадили з метою зміцнення єдності народу, утвердження української ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин, а також щоб висловити повагу за їхній вагомий внесок у захист державного суверенітету і незалежності України у війні проти РФ.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше ми розповідали, що у 2021 році Президент України Володимир Зеленський запровадив День Української державності. Його відзначають 28 липня.