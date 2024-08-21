Рада ухвалила закон, який забороняє рекламу на упаковках ліків

Лікарським засобам з порушеннями на упаковці призупинятимуть реєстрацію

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11172, який забороняє розміщувати інформацію рекламного характеру на упаковках ліків.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга Народу", голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Як йдеться в пояснювальній записці, відтепер виробники лікарських засобів не зможуть розміщувати на зовнішній і внутрішніх упаковках інформацію про необґрунтовані переваги препарату та інші дані, які сприятимуть просуванню його на ринку.

Також вимога стосується відомостей про юридичних чи фізичних осіб, які не є виробниками чи власниками реєстраційного посвідчення на ліки.

"Це вводить в оману споживачів лікарських засобів і сприяє популяризації окремих суб’єктів господарської діяльності, що суперечить правилам чесної конкуренції", – йдеться в тексті пояснювальної записки.

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У випадку порушення цього правила Міністерство охорони здоров’я може тимчасово зупинити реєстрацію лікарського засобу до усунення невідповідності.

Зміни до Закону "Про лікарські засоби" вступлять в силу через чотири місяці після набрання чинності.

Раніше у МОЗ заявляли, що українці витрачають в аптеках мільярди, купуючи сумнівні ліки.