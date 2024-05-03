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В Україні досі понад 8 тисяч церков Московського патріархату: де найбільше

Альона Павлюк — 3 травня, 11:00
В Україні досі понад 8 тисяч церков Московського патріархату: де найбільше
В Україні залишається 8 тисяч церков УПЦ МП – Опендатабот
NurPhoto/Getty Images

В Україні залишається понад 8 тисяч церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату.

Лише 22 з них прямо вказують свою приналежність у найменуванні, повідомляє "Опендатабот".

За даними Єдиного державного реєстру, 8097 церков все ще не обірвали зв’язки з державою-агресоркою. Від початку повномасштабного вторгнення їхня кількість зменшилася на 685.

З грудня 2023 року по квітень 2024-го до Православної церкви України перейшло 96 церков. Тоді як протягом усього 2023 року – 386.

Найчастіше залишали лави Московського патріархату на Київщині (164), Хмельниччині (155) та Вінниччині (75).

Карта УПЦ МП за областями
Кількість УПЦ МП за областями
Опендатабот

Найбільше церков УПЦ МП залишається на Донеччині – 683 (не перейшло жодної), Дніпропетровщині та Вінниччині – по 526. Найменше – на Львівщині (17) та Івано-Франківщині (18).

Лише 22 церкви прямо вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Напередодні повномасштабної війни в Україні почали діяти нові правила, згідно з якими церкви мали змінити свою назву так, щоб була зрозумілою приналежність до Московського патріархату. Якщо цього не зробити – зміни вносять примусово й додають примітку "Релігійна організація не вказала приналежність до Російської православної церкви (Московського патріархату)".

В Україні 42 церкви, яким Міністерство юстиції самостійно доповнило назви. Всі вони у Чернівецькій області.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав закон, згідно з яким УПЦ МП має вказувати свою приналежність до Росії у назві, таким, що відповідає Конституції.

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