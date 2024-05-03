В Україні досі понад 8 тисяч церков Московського патріархату: де найбільше

В Україні залишається 8 тисяч церков УПЦ МП – Опендатабот

В Україні залишається понад 8 тисяч церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату.

Лише 22 з них прямо вказують свою приналежність у найменуванні, повідомляє "Опендатабот".

За даними Єдиного державного реєстру, 8097 церков все ще не обірвали зв’язки з державою-агресоркою. Від початку повномасштабного вторгнення їхня кількість зменшилася на 685.

З грудня 2023 року по квітень 2024-го до Православної церкви України перейшло 96 церков. Тоді як протягом усього 2023 року – 386.

Найчастіше залишали лави Московського патріархату на Київщині (164), Хмельниччині (155) та Вінниччині (75).

Кількість УПЦ МП за областями Опендатабот

Найбільше церков УПЦ МП залишається на Донеччині – 683 (не перейшло жодної), Дніпропетровщині та Вінниччині – по 526. Найменше – на Львівщині (17) та Івано-Франківщині (18).

Лише 22 церкви прямо вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Напередодні повномасштабної війни в Україні почали діяти нові правила, згідно з якими церкви мали змінити свою назву так, щоб була зрозумілою приналежність до Московського патріархату. Якщо цього не зробити – зміни вносять примусово й додають примітку "Релігійна організація не вказала приналежність до Російської православної церкви (Московського патріархату)".

В Україні 42 церкви, яким Міністерство юстиції самостійно доповнило назви. Всі вони у Чернівецькій області.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав закон, згідно з яким УПЦ МП має вказувати свою приналежність до Росії у назві, таким, що відповідає Конституції.