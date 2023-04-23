На Житомирщині вірянка УПЦ МП зіпсувала банер про вбитих Росією дітей

У селищі Попільня в Житомирській області парафіянка Московського патріархату пошкодила банер про вбитих дітей, який висів на огорожі Свято-Миколаївського храму.

Жінка вирізала слова про те, що дітей вбила Росія.

Відповідне відео опублікували в групі "Територіальна оборона Попільнянської громади".

Повідомляється, що банер кілька днів тому розмістила група релігійної громади у пам’ять дітям, які померли від рук російських окупантів.

Скріни з відео

"Там були іграшки та писанки від дітей Попільнянщини. Зранку до цієї імпровізованої стіни пам'яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки, увіковічнюючи пам'ять про діток, безневинних жертв російських окупантів", – зазначають в повідомленні.

20 квітня до нього підійшла жінка й, вигукуючи антиукраїнські гасла, вирізала з банера слово "російські".

Також, вона забрала писанки, які люди приносили до банера, зазначивши, що "цьому не місце біля російської церкви."

Пізніше виявилося, що жінка є вірянкою храму УПЦ МП.

"Ця жінка являється прихожанкою московського попа Петра Лиса, який і надоумив її зробити таке, що в нормальної людини в голові не вкладається. І направив спостерігати за цим своїх підданих московських попів", – додають в громаді.

"Українська правда. Життя" звернулася до Попільнянської громади за деталями й очікує відповідь.

Нагадаємо, священнику УПЦ МП, який понад 2 роки розбещував доньок, обрали запобіжний захід.