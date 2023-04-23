На Житомирщині вірянка УПЦ МП зіпсувала банер про вбитих Росією дітей

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
17255
23 квітня 2023

У селищі Попільня в Житомирській області парафіянка Московського патріархату пошкодила банер про вбитих дітей, який висів на огорожі Свято-Миколаївського храму. 

Жінка вирізала слова про те, що дітей вбила Росія. 

Відповідне відео опублікували в групі "Територіальна оборона Попільнянської громади".

Повідомляється, що банер кілька днів тому розмістила група релігійної громади у пам’ять дітям, які померли від рук російських окупантів.

Скріни з відео 

"Там були іграшки та писанки від дітей Попільнянщини. Зранку до цієї імпровізованої стіни пам'яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки, увіковічнюючи пам'ять про діток, безневинних жертв російських окупантів", – зазначають в повідомленні.

20 квітня до нього підійшла жінка й, вигукуючи антиукраїнські гасла, вирізала з банера слово "російські". 

Також, вона забрала писанки, які люди приносили до банера, зазначивши, що "цьому не місце біля російської церкви."

Пізніше виявилося, що жінка є вірянкою храму УПЦ МП. 

"Ця жінка являється прихожанкою московського попа Петра Лиса, який і надоумив її зробити таке, що в нормальної людини в голові не вкладається. І направив спостерігати за цим своїх підданих московських попів", – додають в громаді.  

"Українська правда. Життя" звернулася до Попільнянської громади за деталями й очікує відповідь. 

Нагадаємо, священнику УПЦ МП, який понад 2 роки розбещував доньок, обрали запобіжний захід. 

Читайте також: 51% українців підтримують заборону діяльності УПЦ МП. Опитування


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED