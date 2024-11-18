Умєров: В Україні з’явиться військовий омбудсмен, на посаду вже є декілька кандидатів

В Україні з’явиться військовий омбудсмен – він опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Про призначення оголосять вже незабаром.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу 18 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч ми відпрацювали).

Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом", – сказав Умєров.

Він наголосив, що таким чином відомство хоче "захистити права військовослужбовців".

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Запровадження посади військового омбудсмена Умєров анонсував ще у вересні 2023 року.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка опікуватиметься військовими потребами народу і наших воїнів", – заявляв він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Нагадаємо, Рустем Умєров також заявив, що наразі обговорюється реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і опрацьовують різні концепції.