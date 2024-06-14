В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на наркотичне сп’яніння

Кабінет Міністрів України змінив процес перевірки водіїв на стан сп’яніння наркотичними речовинами.

Це рішення уряд ухвалив на засіданні 13 червня, повідомляють пресцентр Міністерства внутрішніх справ та Урядовий портал.

Зміни передбачають, що під час проведення огляду в медичних закладах дозволять використовувати тести на вміст в організмі людини наркотичних чи психотропних речовин.

Такий огляд можуть здійснювати в будь-який час доби. При цьому мають застосовувати техніку, яка відповідає вимогам чинного законодавства, та тести на виявлення наркотиків і психотропних речовин.

У випадку, якщо тест буде позитивним, водія скеровують для проходження лабораторного дослідження. Воно має підтвердити їхню наявність.

Якщо у ході перевірки виявиться, що людина сіла за кермо під дією різних речовин, які знижують увагу та швидкість реагування, то їй загрожує штраф або вилучення водійських прав на 1 рік.

Якщо ж така ситуація повторюється, то цей термін та розмір штрафу можуть збільшити.

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