Публікували наклепи і видаляли їх за гроші: правоохоронці викрили схему вимагання грошей у підлітків

Зловмисники публікували фейкову інформацію про неповнолітніх, а тоді вимагали гроші за її видалення

В Україні заблокували чотири Telegram-групи, за допомогою яких зловмисники виманювали гроші у підлітків. Адміністратори публікували там фейкову інформацію та наклепи на неповнолітніх, а згодом вимагали в них грошей за її видалення.

Жертвами цієї схеми стали жителі Житомирської, Вінницької, Рівненської та Одеської областей, повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Зловмисники створили у Telegram декілька груп: "ЖИТОМИР Зеркало", "ВИННИЦА Зеркало", "РОВНО Зеркало" та "ОДЕССА Зеркало". Загальна кількість підписників у них налічувала близько 10 тисяч осіб.

У групах вони публікували інформацію принизливого характеру, зокрема, фото та відео з нецензурними дописами, а також вигадували наклепи.

"Вони відправляли жертві перелік цін про надання послуг за видалення подібних постів. Видалення відбувалось лише після надходження грошей на картки зловмисників із надсиланням скріншоту про оплату. На безоплатній основі видалення подібного роду постів не відбувалось", – пояснюють деталі схеми у прокуратурі.

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Слідчі встановили особу організатора схеми. Йому повідомили про підозру у вимаганні (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна.

Окрім цього, правоохоронці вже заблокували ці Telegram-групи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як в Україні працюють подібні схеми. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, стандартна "плата" за видалення образливого контенту становить від 100 до 600 гривень.

Пік активності подібних Telegram-груп припав на 2023-2024 роки. За цей час до поліції надійшло 368 скарг, за якими поліція розпочала 13 кримінальних проваджень.