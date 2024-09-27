В Узбекистані вчителька побила учня, який просив викладати російською: Москва обурена

В Узбекистані вчителька побила учня по голові, бо той попросив її вести урок російською мовою.

Москва запросила в Ташкента пояснень, однак їй порадили "займатися своїми внутрішніми справами", повідомила узбецька служба "Радіо Свобода".

Інцидент стався 23 вересня у школі 188 Чиланзорського району Ташкента.

Судячи з відео, опублікованого в соцмережах, вчителька потягнула шестикласника за вухо, а потім вивела його з-за парти, взяла за горло і кілька разів вдарила головою об дошку.

25 вересня представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що запросила в МЗС Узбекистану пояснень.

ВІДЕО ДНЯ

РФ вимагала "дати правову оцінку інциденту" та "вжити заходів до винуватця жорстокого поводження з дитиною".

Захарова також згадала про нібито "багатовіковий позитивний вплив російської мови у взаємному спілкуванні та культурно-освітніх, наукових, соціально-економічних відносинах" з Узбекистаном.

Міністерство закордонних справ Узбекистану поки що не відреагувало на претензію Москви, але заступник голови узбецького парламенту та очільник партії "Національне відродження" Алішер Кадиров порекомендував Росії не втручатися у внутрішні справи Узбекистану.

"У школі Республіки Узбекистан було порушено право дитини-громадянина Узбекистану, і заходи будуть вжиті на підставі законів, прийнятих від імені народу Узбекистану…

Було б правильно, якби вони (росіяни – ред.) займалися своїми справами з купою проблем, перш ніж вплутуватися в наші внутрішні справи", – написав Кадиров.

За даними "Радіо Свобода", в Узбекистані проживає лише 2% етнічних росіян, але російська мова досі викладається у школах по всій країні.

Раніше лідер "Національного відродження" пропонував ввести обмеження щодо громадян, які не знають узбецької мови, а також закликав заборонити радянські символи на території країни.

Читайте також : Відео На Волині вчителька висипала на голову школярці пачку чипсів: батьки звернулися до поліції