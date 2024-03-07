В Ужгороді під час уроку фізкультури помер учень 10 класу: його рятували 2 години

В Ужгороді в під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. Перед цим йому стало зле й він втратив свідомість.

Як повідомляють у поліції Закарпаття, "швидку" викликали освітяни. Впродовж кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, щоб врятувати підлітка, однак він помер.

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, хлопцю раптово стало погано посеред уроку, після чого він втратив свідомість.

"Це сталось в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті Закарпатської обласної ради", – повідомив депутат.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Закарпаття Ганна Дан зазначила, що станом на 17:20 правоохоронці проводять опитування очевидців у школі.

У справі призначать судово-медичну експертизу, яка вкаже на причину смерті підлітка, додали в поліції.

Правоохоронці вносять відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що у школі на Львівщині вчительку покарають за булінг через шарпанину з учнем за м’яч.