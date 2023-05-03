У школі на Львівщині вчительку покарають за булінг через шарпанину з учнем за м’яч. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 травня 2023

У місті Миколаєві Стрийського району Львівщини в одній зі шкіл сталася шарпанина, під час якої вчителька намагалась відібрати футбольний м’яч в одного з учнів. 

Викладачку покарають за булінг, повідомляють в поліції Львівської області. 

2 травня правоохоронці Львівщини виявили відео, на якому відбувався конфлікт між вчителькою школи та учнем.

Пізніше правоохоронці встановили, що учасниками інциденту були 52-річна вчителька, яка намагалась відібрати футбольний м’яч, та учень сьомого класу цієї ж школи.

На відео інциденту, яке опублікувало видання ZAXIDWTF, жінка верхи сидить на учневі. 

Як встановили правоохоронці, педагогиня раніше неодноразово принижувала й цькувала учнів школи, а також чинила щодо них психологічне насильство.

"Проведено було розмову з дітьми й було встановлено, що був булінг з її сторони", – додала речниця поліції Львівщини, Світлана Добровольська в коментарі "Українській правді. Життя". 

На викладачку склали адміністративний протокол за статтею про булінг (цькування) учасника освітнього процесу. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадські роботи.

Нагадаємо, завкафедри львівського вишу робив кар’єру науковця, використовуючи підроблені дипломи. 

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