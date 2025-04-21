"Вулиці вкрилися рожевим квітом": в Ужгороді розпочався пік цвітіння сакур

В Ужгороді розпочався пік цвітіння сакур. Знімки заквітчаного міста показала Ужгородська міська рада.

Сакури – одна з головних туристичних родзинок Ужгорода. Зазвичай вони квітнуть із середини квітня до початку травня – приблизно два тижні.

"Вулиці, площі та сквери, попри пізню весну та примхи природи, вкрилися рожевим квітом, даруючи ужгородцям та гостям міста особливу атмосферу спокою й краси.

Цьогорічне цвітіння – із серцями, повними вдячності. Бо ми знаємо: ця весна – завдяки тим, хто тримає небо – нашим захисникам і захисницям", – зазначили у міській раді.

Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook Ужгородська міська рада/Facebook

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Там додали: сакури є нагадування, що життя триває, а весна – це час оновлення і надії.

Нагадаємо, ми публікували список локацій у різних містах України, в яких можна побачити цвітіння сакур.

Сезон цвітінь в Україні зазвичай розпочинається у квітні. Конкретний період залежить від погоди й регіону. Однак цьогоріч через похолодання дерева квітнуть пізніше, ніж у 2024-му.