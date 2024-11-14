Душ раз на тиждень і туалет без дверей: опублікували фото умов у спецшколі на Тернопільщині

В яких умовах живуть діти у спецшколі на Тернопільщині

У Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині, де нещодавно виявили факти порушення прав дітей, вихованці мешкають у неналежних умовах.

У туалетах немає кабінок, душ можна прийняти лише раз на тиждень, а замість компоту у їдальні дають гарячу воду.

Фото із закладу опублікувала адвокатка Інна Мірошніченко. Їх вона зробила під час моніторингової перевірки.

Як вона зазначила, з бюджету на спецшколу щороку виділяється 20 мільйонів гривень. Скільки до неї спрямовується коштів від благодійників – невідомо.

При цьому, у туалеті немає ні кабінок, які б забезпечували дітям приватність, ні мила, ні рушників, ні гарячої води.

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Туалет у Новосільській спецшколі не має навіть кабінок @_inna_mi_/Instagram

У ванній 95 вихованців можуть митися лише раз на тиждень – з 20 до 22 години. Однак вона без крана та шторки.

Ванна без крана @_inna_mi_/Instagram

Душ працює за цим же графіком. Шторка для кабінок спільна.

Душові кабінки @_inna_mi_/Instagram

Шторка для душу @_inna_mi_/Instagram

Біля умивальників є піддон, а якому помитися можна з 20 до 22 години, коли включають гарячу воду. Ключа до кімнати немає, тому хлопці можуть зайти до дівчат у будь-який момент.

Діти мають митися у піддонах @_inna_mi_/Instagram

Меблі у кімнатах вихованців зламані. М’яких іграшок у дітей майже немає.

У спальнях стоять зламані меблі @_inna_mi_/Instagram

В ігрових майже відсутні іграшки @_inna_mi_/Instagram

Біля кабінету директора є закритий на ключ склад із гуманітарною допомогою, але вихованцям доводиться ходити у порваному взутті.

Взуття, у якому ходять вихованці @_inna_mi_/Instagram

Також поруч є відремонтована ігрова кімната з іграшками. Однак, за словами, Інни Мірошніченко, діти там не були – її показують лише волонтерам та під час перевірок.

Зачинена ігрова кімната, до якої не впускають дітей @_inna_mi_/Instagram

Також вдалося сфотографувати їжу, яку вихованцям дають у їдальні. Це гаряча вода, яку називають "компотом", та бутерброд з морквою і яйцем.

Їжа, яка дають дітям у столовій @_inna_mi_/Instagram

У кабінеті соціально-побутового орієнтування, де дітей мають вчити готувати їжу, персонал зробив собі кухню. Ба більше, там роблять банкети для органів, які приїжджають із перевірками. За словами дітей, застілля персонал влаштовує постійно.

Стіл після банкету, який влаштовували для однієї з перевірок @_inna_mi_/Instagram

Залишки після застілля працівників спецшколи @_inna_mi_/Instagram

Але, наголошує Мірошніченко, це не найстрашніше, що є у спецшколі.

"За погану поведінку їх (дітей – ред.) відправляють у психіатричну лікарню. Це ніде не фіксують. Якщо і там погано поводяться, то роблять уколи, після яких ти як "овоч".

Списують психотропні препарати, ніби даючи їх дітям, які вже вибули із закладу. Потім, скоріше за все, неконтрольовано дають іншим, бо вони мають виражену заспокійливу дію", – розповіла адвокатка.

За її словами, вдалося встановити два випадки сексуального насильства між дітьми. Найменшій жертві – 8 років. Медичну та психологічну допомогу постраждалим не надали.

Мірошніченко зазначила, що наразі всіх дітей, яким загрожує небезпека, намагаються перемістити в інші заклади. Також працюють над передачею їх під опіку та на усиновлення, якщо це дозволяють документи.

Дитина, яка передала комісії факти порушень, наразі перебуває у безпеці. Зараз її влаштовують у сім’ю.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування фактів порушення прав дітей і насильства у Новосільській спецшколі за статтями 137, 151, 153, 364 Кримінального кодексу України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем.