Карали ізоляцією та погрожували психлікарнею: які порушення виявили у притулку для дітей на Львівщині

Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оприлюднили результати моніторингової перевірки у притулку Служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації.

Раніше в омбудсмена розповідали, що дітей у притулку карають утриманням в ізоляторі, а медичну допомогу їм надають лікарі без ліцензій.

Як зазначила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу 11 листопада, у закладі виявили численні порушення прав дітей, зокрема:

систематичне перевищення терміну перебування;

фізичне та психологічне насильство;

порушення особистого простору;

дискримінацію.

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На момент перевірки у притулку перебували 28 дітей, частина з них – внутрішньо переміщені зі Запорізької області.

Хоча за правилами діти мають перебувати у притулку до 90 днів, половина з них проживала в закладі понад 2,5 року.

"Це місце, де зазвичай мають визначити подальший шлях дитини: сімейна форма виховання, спеціальна чи загальноосвітня школа, патронатна сім’я або інша відповідна опція.

Однак ми побачили значну бездіяльність з боку обох служб у справах дітей – як Запорізької, так і Львівської", – зазначила Суслова.

Вона розповіла, що у притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА було зафіксовано порушення права на особистий простір.

"У всіх загальних приміщеннях, зокрема і в кімнатах для переодягання та ізоляторі, встановлені камери відеоспостереження. Нам не дали відповіді на питання, хто має доступ до цих записів, де зберігається інформація та хто її використовує", – зазначила Суслова.

Вона повідомила, що кімнату-ізолятор у притулку використовують як форму покарання для "неслухняних" дітей.

"Якщо дитина, наприклад, порушила правило або не повернулася вчасно, її можуть закрити в ізоляторі на 3-5 днів без зв’язку із зовнішнім світом і можливості вийти", – розповіла посадовиця.

За словами Суслової, під час моніторингового візиту один із громадських спостерігачів випадково опинився замкненим в ізоляторі разом із двома дівчатами. На вимогу відкрити двері та випустити монітора персонал відповів: "Вибачте, за звичкою".

"Багато дітей скаржаться на психологічний тиск і бояться говорити відкрито, оскільки їх погрожують направити до Львівської обласної психіатричної лікарні. Діти повідомляють, що якщо вони порушують правила або намагаються говорити про проблеми, їм погрожують примусовим лікуванням", – розповідає Суслова.

У рекомендаціях до Міністерства охорони здоров'я команда омбудсмена закликає здійснити контроль за тим, на якій підставі дітей направляють до психіатричних закладів, щоб уникнути подальших порушень їхніх прав.

"Психологічний тиск і дискримінація внутрішньо переміщених дітей є ще однією проблемою. Їм говорять: "Ви не такі, ви переміщені, з вами не можна нормально розмовляти", "До вашої появи у нас було все нормально". Така риторика лише посилює почуття ізоляції та дискримінації серед переміщених дітей", – зазначає Суслова.

Нагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації вимагали в Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця публічних вибачень черз звіт за результатами моніторингового візиту до притулку.