У зоопарку Берліна відкрили вакансії спеціаліста з купання бегемотів і будівельника ліжечок для панд

Тваринка народилася два місяці тому і досі не має імені

Зоопарк Берліна шукає нових співробітників, зокрема того, хто купатиме нещодавно народженого карликового бегемота.

Карликовий бегемот більшу частину свого часу проводить за відпочинком в річках або болотах, пише Bild.

"Наразі ми шукаємо досвідчених доглядачів зоопарку, які могли б залучитися та практикувати свою професію з пристрастю, емпатією та ентузіазмом", – сказав директор Берлінського зоопарку та Тірпарку Крістіан Керн.

Карликова бегемотиха народилася в зоопарку 3 червня і поки їй навіть не дали ім'я. Однак вона вже намагається здолати стихію і навчитися плавати. Щоправда, поки їй доводиться дуже витягувати голову, аби утримувати ніс над поверхнею води.

За словами речниці зоопарку Філін Хахмейстер, під час цих спроб за твариною спостерігає її мати, бегемотиха Деббі, а також доглядачі зоопарку. Останнім часом до басейну напускають усе більше води, але досі вона не перевищує зросту малечі.

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Крім помічника для маленького бегемота, у зоопарку потрібна людина, яка будуватиме ліжечка для панд, а також працівник, в обов'язки якого входитиме вигул коней.

Посада доглядача зоопарку передбачає також навчання тварин. Зокрема морських левів, людиноподібних мавп і левів привчають до процедур, аби, наприклад, узяття крові для аналізу без анестезії.

Завдяки цьому панді Менг-Мен для визначення вагітності змогли провести ультразвукове дослідження. Тварину навіть привчили втягувати живіт для процедури.

Тому то й місцевих тюнерів не лякає процедура перевірки стану зубів, очей і шерсті, яку проводить ветеринар.

Загалом у звіринці проживає 25 тисяч тварин, за якими доглядає близько 200 досвідчених працівників зоопарку.

"Робота з тваринами означає чергування 365 днів на добу, незалежно від погоди. Це вимагає певного рівня адаптивності та фізичної підготовки", – пояснила Філін Хахмейстер.

Нагадаємо, 8 серпня горила Тоні з Київського зоопарку відсвяткував ювілей – тварині виповнилося 50 років. На честь свята для примата влаштували пікнік.