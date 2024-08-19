Вбивали та морили голодом "заради Ісуса": у Кенії послідовники культу свідчать проти пастора

Зараз відомо про 429 загиблих – їхні тіла ексгумували з могил у лісі

Суд у Кенії заслухав перших свідків у справі лідера "культу голодної смерті" Пола Маккензі та 93 його сподвижників, яких судять за ненавмисні вбивства. Вони не визнають своєї провини.

Свідки стверджують, що пастор наказував своїм послідовникам нехтувати освітою й медициною, не їсти самим і морити своїх дітей голодом, щоб потрапити на небеса і зустріти Ісуса, пише The New York Times.

Однією зі свідків була 9-річна дитина. Вона розповіла, що впродовж восьми днів батьки не давали їй і її молодшим братам та сестрам їсти й пити. Коли ж діти намагалися знайти їжу чи сьорбнути води – їх били.

Також дітей одягли в особливий "одяг смерті". За її словами, молодші брати і сестри померли від голоду на її очах.

17-річний хлопець у своїх свідченнях сказав, що пастор закликав їх знищувати будь-які документи, зокрема посвідчення особи та свідоцтва про народження.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз відомо про 429 загиблих – їхні тіла ексгумували з могил у лісі Шакахола на південному сході Кенії, де жили члени культу. Частина людей померла від голоду, решта були задушені та побиті, кажуть патологоанатоми. Кілька десятків людей вдалося врятувати, а ще сотні вважаються зниклими безвісти.

Протягом останніх 16 місяців східноафриканська нація була нажахана історією про те, як один чоловік зміг переконати сотні людей, що наближається кінець світу і що вони повинні піти за ним жити у ліс.

"Нам довелося збрехати деяким із них (послідовників культу – ред.), що нас послав Ісус, щоб вони могли їсти". Їм промили мізки, і вони потребують допомоги", – сказав про деяких підсудних Шипета Матіас, офіцер швидкого реагування правозахисної організації HAKI Africa. Він був серед працівників екстреної допомоги, які прибули до Шакахоли для порятунку членів церкви.

Раніше ми писали, що нігерійський лідер "мегацеркви" Темітопе Балогун Джошуа, який помер у 2021 році, ґвалтував і катував своїх послідовників.