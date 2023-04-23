У Кенії пастор заморив голодом десятки жінок та дітей, яким обіцяв "зустріч з Ісусом"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 квітня 2023

У Кенії правоохоронці судитимуть лідера християнської секти Good News International Church, який закликав вірян голодувати, щоб "зустрітися з Ісусом". 

Проповідника заарештували 15 квітня після виявлення чотирьох тіл людей, які, ймовірно, померли від голоду, повідомляє BBC та Reuters

Як з'ясували слідчі, лідер секти Пола Маккензі Нтенге переконував вірян, які бажали зустрічі з Ісусом, що цього можна досягти, померши з голоду.

Перш ніж наказувати людям постити, він хрестив їх у ставках.

Фото: Reuters

Під час розслідування правоохоронці ексгумували 21 тіло людини поблизу прибережного міста Малінд. 

За даними поліції, серед жертв є чимало дітей. 

"В одній із могил, як вважають, знаходяться тіла п’ятьох членів однієї родини – трьох дітей та їхніх батьків", – йдеться в повідомленні. 

Зазначають, що багато послідовників Маккензі через релігійні переконання відмовляються співпрацювати з правоохоронцями та ховаються від них.

Нині Пол Маккензі Нтенге перебуває під вартою до суду.

Свою вину чоловік заперечує й наполягає на тому, що закрив свою церкву ще в 2019 році.

У рамках слідства патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть тести, щоб визначити, чи жертви померли від голоду.

Раніше ми повідомляли, що священнику УПЦ МП, який понад 2 роки розбещував доньок, обрали запобіжний захід.

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