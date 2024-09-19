Секрет у бульбашці на носі: вчена з’ясувала, як невеликі ящірки рятуються від хижаків під водою

Вчена з’ясувала, що невеликі ящірки можуть дихати під водою завдяки бульбашці на носі

Ящірки розміром з олівець розробили незвичайну стратегію порятунку від хижаків. Вони пірнають під воду й дихають там за допомогою бульбашки, яка утворюється на їхніх ніздрях.

Таких висновків дійшла американська вчена у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Biology Letters, пише The Guardian.

Водяні аноліси мешкають у Центральній і Південній Америці. Вони живуть у скелях та рослинах поблизу струмків і водоспадів. Ці невеликі ящірки є здобиччю птахів, змій та інших ящірок, що часто робить їхнє життя недовгим.

Постійний ризик бути з'їденими живцем змусив водяних анолісів розробити кілька планів порятунку. Коли маскування та пошуки укриття не допомагають, вони кидаються у струмки й залишаються під водою, доки загроза не мине.

Коли водяні аноліси занурюються, вони видихають повітря, утворюючи бульбашку, яка повністю закриває їхні ніздрі. На водовідштовхувальній шкірі ящірки утворюються крихітні бульбашки, які з'єднуються з більшою бульбашкою, збільшуючи кількість доступного для дихання кисню.

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Щоб з'ясувати, чи використовують водяні аноліси ці бульбашки для дихання під водою, вчена Ліндсі Свірк провела експеримент. Вона виміряла, скільки часу ящірки залишаються під водою із нанесеним на шкіру зволожувальним засобом та без нього. Зволожувач заважав бульбашкам нормально формуватися.

Виявилося, що водяні аноліси залишалися під водою на 32% довше без зволожувального засобу, який руйнував їхні бульбашки. У дикій природі ці ящірки можуть занурюватися на 20 хвилин.

"Коли вони не можуть регулярно утворювати бульбашки для дихання, вони не можуть пірнати надовго", – каже Свірк.

Водяних анолісів настільки часто з’їдають хижаки, що науковиця називає їх "лісовими курячими нагетсами".

При появі загрози їхня перша реакція – завмерти й сподіватися, що їх не помітять. Якщо хижак починає переслідувати, ящірки кидаються до тріщини в скелі. Пірнання у струмок – це останній варіант, адже через нього може знизитися температуру тіла і ящірки стануть млявими.

Водночас під водою їх дуже важко виявити через течію.

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