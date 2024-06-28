Вчені рятують жаб від вимирання за допомогою міні-саун

Вчені в Австралії розробили міні-сауни для жаб, щоб врятувати їх від вимирання через хітридієвий грибок – він поширився на більшості континентів і згубно впливає на популяції жаб, які не мають до нього стійкості.

Цей грибок уже спричинив вимирання шести видів жаб в Австралії, а сотні інших опинилися на межі зникнення, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Доктор Ентоні Ваддл з Університету Маккуорі в Австралії розробив простий та економічно доступний спосіб допомогти жабам. Він ґрунтується на слабкості, яку має хітридієвий грибок, – непереносимості високих температур.

Якщо підвищити температуру до 28°C, грибок гине. При цьому імунна система здорових жаб може знизити температуру тіла до 26°C. Це робить їх стійкими до інфекції влітку, коли температура вища, але взимку вони стають вразливими.

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Щоб допомогти жабам, Ваддл та його команда збудували мініатюрні теплиці з полівінілхлориду, перфорованої цегли, теракотових горщиків, гравію та штучних рослин. Ці конструкції розмістили серед дикої природи – і жаби з ентузіазмом почали використовувати їх як домівки. У незатінених конструкціях температура була на 4,5°C вищою, ніж у затінених.

Після повторного вилову жаб дослідники з'ясували, що ті особини, які жили в незатінених теплицях, не були заражені хітридієвим грибком. Більше того, вони розвинули імунітет до грибка, що зробило їх стійкими до інфекцій у майбутньому.

Ваддл сподівається, що багато людей встановлять теплиці на сонячних ділянках у своїх дворах, щоб допомогти відновити популяції жаб. Влітку, коли ті не потребують теплиць, їх можна використовувати для вирощування овочів.

Кожна міні-теплиця коштує близько 40-45 доларів і може слугувати притулком для багатьох жаб. Ваддл зазначає, що інші види амфібій, як-от ящірки, також можуть використовувати ці конструкції.

Раніше ми розповідали, що в Китаї знайшли скам'янілості вагітної жаби, якій понад 100 мільйонів років.