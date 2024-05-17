Вчені вважають, що розкрили таємницю спорудження єгипетських пірамід

Науковці створили карту тепер зниклого рукава Нілу. Вони вважають, що ця частина річки може "пролити світло" на таємницю спорудження тисячолітніх єгипетських пірамід.

Раніше вчені припускали, що для перевезення важких будівельних матеріалів стародавні єгиптяни могли використовувати річку Ніл.

Нове дослідження, результати якого опублікували в журналі Communications Earth & Environment, підтвердило гіпотезу. Науковці вивчили місцевість, де розташовані тисячолітні піраміди, і створили карту одного з рукавів Нілу, пише CNN та BBC.

У ході дослідження вчені використали радіолокаційні зображення, історичні карти, геофізичні дослідження та зразки осадкових відкладень.

Група науковців з Університету Північної Кароліни Вілмінтон (США) реконструювала карту осушеного рукава річки Ніл, яку назвали Ахрамат ("піраміди" з арабської). Водний шлях, який протікав біля підніжжя пірамід, мав довжину близько 64 кілометрів і ширину від 200 до 700 метрів.

Близькість рукава річки до 31 пірамід, побудованих між 4700 і 3700 роками тому, допомагає пояснити високу щільність їхньої забудови.

"Великий розмір і подовжена довжина рукава Ахрамат, а також його близькість до 31 піраміди в досліджуваному районі переконливо свідчать про велику значимість функціонального водного шляху", – говорить провідна авторка дослідження, професорка Університету Північної Кароліни Вілмінгтон Еман Гонейм.

Автори стверджують, що єгиптяни могли за допомогою водного шляху транспортувати не тільки будівельні матеріали, а й робітників.

"Багато пірамід у досліджуваному районі мають дамбу, церемоніальну доріжку, яка проходить перпендикулярно до гілки Ахрамат і закінчується прямо на березі річки", – зазначає вона.

Досі невідомо, чому цей рукав Нілу зник. Автори дослідженні припускають, що засуха та опустелювання принесли у регіон пісок, який згодом став причиною замулення Ахрамату.

Раніше ми розповідали, як вченим вдалося випробувати припущення про те, що форму єгипетського Сфінкса створив вітер.