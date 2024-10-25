Заради їхнього добробуту: вчені навчили ШІ розуміти хрюкання свиней

Європейські вчені розробили алгоритм штучного інтелекту, який може розуміти хрюкання свиней. Так вони прагнуть допомогти фермерам покращити добробут цих тварин.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідники з Данії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Норвегії та Чехії використали тисячі записаних звуків свиней у різних ситуаціях – під час гри, змагання за їжу, в ізоляції.

Коротке рохкання вказує на позитивні емоції, тоді як довге часто сигналізує про дискомфорт. Останні можна почути, наприклад, коли свині штовхають одна одну біля корита.

Високочастотні звуки, такі як вереск, вказують на стресовий стан. Свині видають його, коли їм боляче, коли їх розлучають один з одним або під час бійок.

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"Емоції тварин є ключовими для їхнього добробуту, але ми не дуже часто оцінюємо їх на фермах", – зазначила співавторка дослідження Елоді Мандель-Бріфер.

На основі цієї інформації вчені створили спеціальний алгоритм, який би допоміг фермерам покращити життя свиней.

ШІ показав, що тварини, яких утримують просто неба, на органічних фермах, де вони мають можливість блукати й ритися у землі, видають менше стресових звуків, ніж ті, що ростуть у хлівах.

Тепер дослідники планують створити для фермерів застосунок, який зможе "перекладати те, що говорять їхні свині".

Нагадаємо, вчені створили штучний інтелект, здатний розпізнавати сарказм.