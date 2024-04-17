Космічне серце: вчені пояснили, як утворилася унікальна впадина на Плутоні

Незвичайну впадину у формі серця помітили ще у 2015 році вчені за допомогою камер NASA New Horizons

Науковці розгадали таємницю походження гігантської серцеподібної впадини на поверхні Плутона відомої як Tombaugh Regio.

Результати дослідження вчених з Бернського університету (Швейцарія), Університету Арізони та Національного центру компетенції в галузі досліджень планет (NCCR PlanetS) опублікували в науковому журналі Nature Astronomy, пише Phys.org.

Вони свідчать, що "серце" утворилося внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом, яке відбулося з невеликою швидкістю під гострим кутом.

Ще у 2015 році вчені за допомогою камер NASA New Horizons виявили велику структуру у формі серця на поверхні карликової планети Плутон. Тоді вона спантеличила астрономів своєю унікальною формою, параметрами і геологічним складом.

Зокрема, тим, що вона вкрита породою, яка має високу здатність відбивати та розсіювати випромінювання. Цим і зумовлене забарвлення – вона білого кольору.

"Серце" на Плутоні утворилося внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом Nature.com

Однак "серце" не складається лише з одного елемента. Sputnik Planitia (його західна частина) займає площу 1200 на 2000 кілометрів, що еквівалентно чверті Європи або Сполучених Штатів. Вражає те, що ця ділянка на 3-4 кілометри нижча за іншу частину поверхні Плутона.

"Яскравий вигляд пояснюють тим, що він переважно заповнений білим азотним льодом, який рухається та постійно вирівнює поверхню. Цей азот, швидше за все, швидко накопичувався після удару через низьку висоту", – пояснив провідний автор дослідження доктор Гаррі Баллантайн з Університету Берна.

Науковець Мартін Ютці стверджує, що витягнута форма Sputnik Planitia чітко свідчить про те, що зіткнення, найімовірніше, було косим.

Тож, аби частково відтворити це зіткнення, команда змоделювала його за допомогою новітніх комп’ютерних технологій. Ці симуляції підтвердили підозри вчених щодо косого кута зіткнення і визначили склад того, що завдало удар.

"Ядро Плутона настільки холодне, що гірські породи залишилися дуже твердими і не розплавилися, незважаючи на високу температуру при ударі, а завдяки куту і низькій швидкості ядро небесного тіла, яке в нього врізалося, не занурилося в ядро Плутона, а залишилося неушкодженим у вигляді бризків на ньому", – розповів Баллантайн.

За словами вчених, це дослідження дає розуміння внутрішньої структури Плутона. Вони зазначають, що, швидше за все, удар відбувся на ранньому етапі історії планети.

Однак існує проблема: за законами фізики, настільки масивна впадина, як Sputnik Planitia, через дефіцит маси з часом "мігруватиме" до полюса Плутона.

Докторка Адін Дентон з Університету Арізони, яка також брала участь у дослідженні, зараз працює над новим проектом, який має оцінити швидкість цієї міграції.

"Це нове та винахідливе пояснення серцеподібної структури Плутона може допомогти краще зрозуміти походження самої планети", – підсумувала науковиця.

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