Вчені дослідили рештки дитини-неандертальця із синдромом Дауна: це перший відомий випадок хвороби

Вчені дослідили рештки дитини-неандертальця, які вказують на наявність у неї синдрому Дауна. Вона дожила щонайменше до шести років.

Це найперше відоме свідчення цього генетичного захворювання, повідомляє The Guardian.

Під час дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Science Advances, проаналізували рештки, знайдені у 1989 році на місці археологічних розкопок Кова-Негра, що в іспанській провінції Валенсія.

Їхній точний вік визначити не вдалося, але неандертальці жили на цій території у період від 273 до 146 тисяч років тому.

Вчені встановили, що скам’янілість належить дитині, яка дожила щонайменше до шести років. Хоча вони не можуть з упевненістю сказати, належали ці рештки дівчинці чи хлопчику, вони назвали її Тіною.

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Завдяки фрагменту правої скроневої кістки й збереженій анатомії внутрішнього вуха, дослідники знайшли ознаки, які вказують на наявність у Тіни синдрому Дауна.

У дитини були аномалії в півколових каналах – трьох маленьких трубках, які регулюють рівновагу і положення голови. Також Тіна мала зменшений розмір завитка – частини внутрішнього вуха, яка відповідає за слух.

Проаналізовані рештки Science Advances

"Патологія, на яку страждала ця особина, призвела до вкрай обмежувальних симптомів, включаючи, як мінімум, повну глухоту, сильні напади запаморочення і нездатність утримувати рівновагу.

Враховуючи ці симптоми, дуже малоймовірно, що мати самостійно могла б забезпечити весь необхідний догляд, не забуваючи при цьому про свої власні потреби. Тому, щоб Тіна прожила щонайменше шість років, група повинна була постійно допомагати її матері", – зазначила провідна авторка дослідження Мерседес Конде-Вальверде.

Вчені вже знали, що неандертальці піклувалися про хворих чи поранених товаришів. Однак було невідомо – це альтруїзм чи обмін допомогою.

"Досі невідомим був випадок, коли особина отримувала нематеринську турботу від народження, навіть якщо вона не могла відповісти взаємністю. Відкриття скам'янілості з Кова-Негра підтверджує існування справжнього альтруїзму серед неандертальців", – сказала Конде-Вальверде.

За її словами, Тіна, зважаючи на її розумову відсталість, прожила незвично довго.

"Відкриття Тіни є найдавнішим відомим випадком синдрому Дауна і демонструє, що відмінності, які спостерігаються між сучасними людьми, були вже в доісторичні часи", – додала дослідниця.

Нагадаємо, дослідження показало, що люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців.