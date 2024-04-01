Вчені випадково створили ембріон шестиногої миші: як це допоможе майбутнім дослідженням

Науковці створили ембріон шестиногої миші, щоб зрозуміти, як зміни в тривимірній структурі ДНК – подвійній спіралі – можуть впливати на розвиток ембріонів.

Згідно з результатами дослідження, яке опублікували в журналі Nature Communications, додаткові кінцівки ростуть там, де мають бути геніталії гризуна, пише Nature.

Дослідникам давно відомо, що у більшості чотириногих тварин зовнішні геніталії й задні кінцівки розвиваються з одних і тих самих первинних структур.

Відтак біолог із Наукового інституту Гюльбенкяна в Ейрасі (Португалія) Мойзес Малло та його колеги вивчали один з білків-рецепторів – Tgfbr1. Він бере участь у багатьох аспектах розвитку ембріона.

Під час розвитку ембріона вони спершу знизили активність мікроорганізмів і білкових речовин, які має ген Tgfbr1, щоб побачити, як це вплине на розвиток спинного мозку.

Тоді вони виявили, що один з ембріонів мав геніталії, схожі на дві додаткові задні кінцівки. І, як кажуть науковці, ця знахідка спрямувала дослідження в нову сторону.

Коли вчені детальніше вивчити ембріон шестиногої миші, вони виявили, що ген Tgfbr1, змінюючи спосіб згортання ДНК у клітинах структури, однаково сприяє розвитку геніталій чи кінцівок.

Деактивація білка змінювала активність інших генів, що призводило до появи додаткових кінцівок і відсутності справжніх зовнішніх статевих органів, зазначають науковці.

Дослідники сподіваються визначити, чи впливає Tgfbr1 та його "родичі" на структуру ДНК в інших системах, зокрема в імунній функції.

Вони також вивчають, чи той самий механізм лежить в основі розвитку геміпенісу – зовнішнього статевого органу ящірок, – який у змій формується з первинних органів замість ніг.

Раніше ми повідомляли, що вчені виростили "мініоргани" з клітин із навколоплідних вод.