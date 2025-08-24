Для відновлення рухливості: вчені створили робот-жилет для людей після інсульту

Науковці розробили пристрій, схожий на жилет, який здатний допомогти відновити рухливість людям після інсульту або пацієнтів із хворобами опорно-рухової системи.

Творці технології – вчені Гарвардського університету – називають пристрій "роботом, який потрібно носити". Його розташовують під руками людей для того, щоб він змінював об’єм, залежно від бажаного руху, інформує Popular Science.

Пристрій на основі тканини потрібно носити на верхній частині тіла, як жилет із довгими рукавами. Він живиться від акумулятора і має кілька датчиків, що працюють завдяки моделі машинного навчання.

Ці чутливі ділянки виявляють ледь помітні рухи, які відрізняють від ненавмисних. Завдяки цій інформації робот надуває або здуває частини жилета, щоб допомогти підняти або опустити руку.

"Технологія досить проста за своєю суттю. Це сорочка з надувними, схожими на повітряні кульки, актуаторами (виконавчими механізмами) під пахвою.

Під тиском куля допомагає користувачеві протидіяти гравітації та підіймати верхню частину руки та плече", – пояснив професор Гарварду Томаззо Проєтті.

Друга модель робота має додаткові функції – вона здатна розраховувати мінімальний тиск, необхідний для утримання на місці кінцівки людини. Завдяки цьому опора для руки стає менш жорсткою, а рух – природним.

Зміни мають зробити пристрій зручнішим для використання з метою реабілітації.

Жилет перевірили в експериментальному дослідженні – його протестували на п’ятьох людях, які пережили інсульт, та чотирьох пацієнтам із бічним аміотрофічним склерозом – нейродегенеративною хворобою, що вражає опорно-рухову систему.

Остання модель робота змогла правильно визначити запланований рух у 94% випадків проти 32% в попередній версії.

Результати свідчать про те, що пристрій може відіграти значну роль у фізичній терапії для пацієнтів, які потребують відновлення рухливості. Для людей із важкими порушеннями функціонування кінцівок робот може стати способом повернути здатність виконувати щоденні завдання, як-от чистити зуби чи пити воду.

